أمير قطر يبحث مع وزير خارجية السويد الأوضاع في غزة

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الاثنين في ستوكهولم مع وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وفق ما ذكر بيان للديوان الأميري.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إنه جرى خلال اللقاء أيضا "استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها، والمستجدات الإقليمية والدولية".

من ناحية أخرى، تلقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالا من مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ناقشا خلاله آخر تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.