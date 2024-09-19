42 شهيدا بغزة والاحتلال يستهدف خيام نازحين

أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 42 شخصا في قصف إسرائيلي متواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر أمس الأربعاء.

وقال مراسل الجزيرة إن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف اليوم منزلا في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

كما أفاد باستشهاد 4 مدنيين وإصابة آخرين في قصف مجموعة من المواطنين الفلسطينيين عند مفترق الشهداء الستة بمخيم جباليا.

ونُقلت جثامين الشهداء والمصابون إلى مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

كما أفاد المراسل بسقوط شهيدين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل بمنطقة الفاخورة بمخيم جباليا الليلة الماضية.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن أحد أفراده استشهد هو أيضا في قصف استهدف منزله بمخيم جباليا.

وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أصيب عدد من الأطفال بجروح متفاوتة إثر قيام مسيرة إسرائيلية بإلقاء قنبلة على مجموعة منهم شمالي المخيم.

شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة#الأخبار#حرب_غزة pic.twitter.com/eAjUNSRFbC — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) September 19, 2024

استهداف للنازحين

وفي جنوب القطاع، استهدفت الغارات خياما للنازحين في القادسية شمال غرب مدينة خان يونس، حيث تضررت الخيام بشكل واسع إضافة لترويع قاطنيها.

كما قال مراسل الجزيرة إن 7 أشخاص استشهدوا، بينهم 3 أطفال، في غارة إسرائيلية على منزل يؤوي نازحين في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس.

وفي منطقة المواصي الساحلية غربي مدينة رفح، أطلقت قوات الاحتلال نيرانها تجاه خيام النازحين، مما أدى لإصابة عدد منهم بجروح نقلوا على إثرها لتلقي العلاج في مستشفى الصليب الأحمر الميداني بالمنطقة.

كما قصفت الدبابات الإسرائيلية منطقتي الجنينة وتل السلطان في رفح.

يشار إلى أن إسرائيل تشن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.