21 شهيدا في غزة وكمين للقسام في رفح

أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 21 شخصا في غارت إسرائيلية على مناطق مختلفة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن 6 أفراد من عائلة عزام استشهدوا في قصف إسرائيلي لمنزل العائلة في جباليا البلد، شمالي قطاع غزة، وأضاف المراسل أن من بين الشهداء 3 أطفال.

واستُشهد 5 فلسطينيين، بينهم طفلتان وامرأة، في قصف شنته طائرات حربية على شقة سكنية جنوبي مدينة غزة، وفقا للدفاع المدني بالقطاع.

وفي منطقة المواصي الساحلية، غربي مدينة رفح، أطلقت قوات الاحتلال نيرانها تجاه خيام النازحين، ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح نقلوا على أثرها إلى مستشفى الصليب الأحمر الميداني في المنطقة.

كما استهدفت الغارات خياما للنازحين في القادسية، شمال غرب مدينة خان يونس، حيث تضررت الخيام بشكل واسع، ما تسبب في ترويع قاطنيها.

وأُصيب عدد من الأطفال بجروح متفاوتة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إثر إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة على مجموعة من الأطفال شمالي المخيم.

من جانب آخر، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها أوقعت رتل آليات عسكرية إسرائيلية في كمين مركب بمحيط شركة الاتصالات غرب المستشفى الكويتي في مدينة رفح.

وأوضحت القسام أن مقاتليها فجروا ناقلة جند بعبوتي "شواظ"، واستهدفوا ناقلتي جند أخريين بقذيفة "الياسين 105" وقذيفة "تاندوم".

يشار إلى أن إسرائيل تشن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.