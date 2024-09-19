أكثر من 30 شهيدا في غزة وكمين للقسام برفح

أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد أكثر من 30 مواطنا فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في قطاع غزة منذ فجر أمس الخميس.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد مواطن وجرح 5 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في برج إيلياء بالنصيرات وسط القطاع ليلا.

كما أشار إلى استشهاد فلسطيني على الأقل وإصابة آخرين باستهداف منزل يعود لعائلة أبو ربيع في بيت لاهيا شمال القطاع. ورصد المراسل محاولات الطواقم البحث عن مفقودين وحجم الدمار الكبير بعد تدمير المنزل المكون من 3 طوابق.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن 6 أفراد من عائلة عزام استشهدوا في قصف إسرائيلي لمنزل العائلة في جباليا البلد شمالي القطاع، وأضاف أن من بين الشهداء 3 أطفال.

وقد استُشهد 5 فلسطينيين، بينهم طفلتان وامرأة، في قصف شنته طائرات حربية إسرائيلية على شقة سكنية جنوبي مدينة غزة، وفقا للدفاع المدني بالقطاع.

وفي منطقة المواصي الساحلية، غربي مدينة رفح، أطلقت قوات الاحتلال نيرانها تجاه خيام النازحين، مما أدى لإصابة عدد منهم نقلوا على إثرها إلى مستشفى الصليب الأحمر الميداني بالمنطقة.

واستهدفت الغارات خياما للنازحين في القادسية، شمال غرب مدينة خان يونس، حيث تضررت الخيام بشكل واسع، مما تسبب في ترويع قاطنيها.

وأُصيب عدد من الأطفال بجروح متفاوتة في مخيم النصيرات وسط القطاع، إثر إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة على مجموعة من الأطفال شمالي المخيم.

معارك رفح

من جانب آخر، ومع تواصل المعارك أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها أوقعت رتل آليات عسكرية إسرائيلية في كمين مركب غرب المستشفى الكويتي بمدينة رفح.

وأوضحت القسام أن مقاتليها فجروا ناقلة جند بعبوتي "شواظ" واستهدفوا ناقلتي جند أخريين بقذيفة "الياسين 105" وقذيفة "تاندوم".

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال أن قوات اللواء 401 قضت خلال الشهر الماضي على أكثر من 300 مسلح ومعظم سلسلة القيادة بكتيبة تل السلطان التابعة لحماس في رفح، وأضاف أنه دمر مستودع صواريخ بعيدة المدى ومستودعات أسلحة وذخائر وصواريخ مضادة للدبابات في المنطقة ذاتها.

يشار إلى أن إسرائيل تشن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة المحاصر، خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.