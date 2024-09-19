واشنطن لا تتوقع غزوا إسرائيليا للبنان وتخطط لإجلاء 50 ألف شخص

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة لا تتوقع غزوا إسرائيليا وشيكا للبنان، وأوضحت أن واشنطن وضعت خططا لإجلاء أميركيين وغيرهم من غير المقاتلين من لبنان.

وقال مسؤول عسكري أميركي كبير للصحيفة إن انطباع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، بعد اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، هو أن إسرائيل تدرس خيارات عسكرية جديدة بشأن لبنان.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين أميركيين، إلى أن إسرائيل قد تنفذ عملية سريعة دون تحركات عسكرية كبرى، وأضافت أنه لا مؤشرات لدى واشنطن حتى الآن على غزو إسرائيلي وشيك للبنان، مثل استدعاء جنود الاحتياط.

وأوضحت أنه حتى وبعد اتخاذ قرار بشأن ذلك، يمكن أن يستغرق الأمر أسابيع قبل أن تكون القوات الإسرائيلية في وضع يسمح لها بشن هجوم كبير.

وأفادت تقارير بأن الجيش الإسرائيلي قرر اليوم الخميس نقل قوات من الضفة الغربية إلى الحدود مع لبنان، تحسبا لحرب شاملة مع حزب الله.

ووفقا لوول ستريت جورنال، ناشد المبعوث الأميركي آموس هوكستين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع الاثنين الماضي، ألا يشن حربا ضد حزب الله.

وأكدت الصحيفة أن وزارة الدفاع الأميركية قلقة من احتمال اندلاع حرب برية في لبنان بين إسرائيل وحزب الله، و"خروج الوضع عن السيطرة".

وفي هذا السياق، أوردت "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين دفاعيين أميركيين، أن واشنطن وضعت خططا للإجلاء، ويتضمن أحد السيناريوهات إجلاء 50 ألف أميركي ومقيم وعائلاتهم إلى قبرص عبر البحر.

ونقلت الصحيفة تقديرات لوزارة الخارجية الأميركية تؤكد أن نحو 86 ألف أميركي يعيشون في لبنان.

وقُتل 32 شخصا وأُصيب أكثر من 3200 في موجتي تفجير أجهزة اتصالات في لبنان أمس الأول الثلاثاء وأمس الأربعاء، واتهمت الحكومة اللبنانية وحزب الله إسرائيل بالوقوف خلف هذه التفجيرات.