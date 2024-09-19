عشرات الصواريخ من لبنان وتفويض نتنياهو باتخاذ إجراءات ضد حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي رصد 30 صاروخا أطلقت من لبنان تجاه الجليل الأعلى وهضبة الجولان السورية المحتلة، وأن قواته هاجمت منصة إطلاق ومنشآت عسكرية تابعة لحزب الله.

في غضون ذلك كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل فوض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت باتخاذ القرارات المتعلقة بالدفاع والهجوم ضد حزب الله، بما في ذلك القرارات التي قد تقود لحرب شاملة ضد لبنان.

وقال بيان عسكري إسرائيلي -مساء الأربعاء- إنه تم رصد نحو 20 صاروخا أطلقت من لبنان تجاه الجليل الأعلى، مشيرا إلى أنه اعترضت بعض هذه الصواريخ وسقطت أخرى في منطقة تل حاي مما أسفر عن اندلاع حريق دون وقوع إصابات.

وفي بيان ثان، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان تجاه جبل حرمون بهضبة الجولان (السورية المحتلة) وسقطت في مناطق مفتوحة.

وفي بيان عسكري ثالث، قال جيش الاحتلال إن مقاتلاته الحربية قصفت عددا من المباني العسكرية لدى وجود عناصر من حزب الله داخلها في منطقة الجبين (قضاء صور) جنوب لبنان.

وأضاف أن مقاتلاته قصفت أيضا منصة إطلاق صواريخ ومباني عسكرية لحزب الله في مروحين (قضاء صور) وحلتا (قضاء حاصبيا) وكفر كلا والعديسة (قضاء مرجعيون) وشمع (قضاء صور).

في المقابل، أعلن حزب الله -في بيانات منفصلة- أن مقاتليه قصفوا مقر كتيبة السهل في ثكنة بيت هيلل الإسرائيلية ‏بصلية من صواريخ الكاتيوشا. كما قصف بالصواريخ مرابض المدفعية الإسرائيلية في نافيه زيف قبالة الحدود الجنوبية للبنان. وقال الحزب إن الهجوم يأتي رداً على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية خصوصاً بلدتيْ مجدل سلم وبليدا.

يأتي ذلك عقب مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 3 آلاف و200 في موجتي تفجير أجهزة اتصالات في لبنان الثلاثاء والأربعاء، واتهمت الحكومة اللبنانية وحزب الله إسرائيلَ بالوقوف خلفها، بينما تلتزم الأخيرة الصمت تجاهها.

مرحلة جديدة للحرب

وفي أحدث التطورات على الجانب الإسرائيلي، قالت القناة 12 إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية قرر تفويض نتنياهو وغالانت بإضافة إعادة سكان الشمال لمنازلهم إلى أهداف الحرب، وإن هذا يؤكد أنه لا يوجد خلاف في المواقف حول تحقيق هذا الهدف بين نتنياهو وغالانت.

من جانبه قال نتنياهو -في بيان مقتضب- إنهم سيعيدون سكان الشمال إلى بلداتهم "بأمان" وأوضح أن إسرائيل ستضمن عودة عشرات الآلاف من سكان مناطق الحدود الشمالية، قائلا في بيان مصور "قلت ذلك من قبل، سنعيد مواطني الشمال إلى ديارهم بأمان وهذا بالضبط ما سنفعله".

في حين قال وزير دفاعه إن الحرب دخلت مرحلة جديدة أمس ينتقل مركزها إلى الحدود الشمالية التي تشهد نقل المزيد من القوات والموارد، مشيرا إلى أن الجيش يحقق إنجازات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، وفق قوله.

وأضاف غالانت في تصريحات أدلى بها في قاعدة جوية "نفتح مرحلة جديدة في الحرب.. تتطلب الشجاعة والتصميم والمثابرة منا". وأضاف "مهمتنا واضحة وبسيطة، وهي إعادة مواطنينا إلى بلداتهم في الشمال".

من جهته، توعد رئيس الأركان هرتسي هاليفي حزب الله بأنه "سيدفع في كل مرحلة من مراحل الحرب ثمنا أكبر من الذي دفعه بالمرحلة السابقة" مؤكدا "لم نفعل كل قدراتنا ولدينا الكثير مما لم نستخدمه بعد ونعمل على إعداد خطط للمضي قدما".

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية -أمس- إن الجيش قرر نقل فرقة "الكوماندوز 98" من غزة إلى الجبهة الشمالية، استعدادًا لاحتمالية توسع الحرب ضد حزب الله جنوب لبنان.

كما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصدر مطلع قوله إن انفجارات لبنان تزامنت مع نقل إسرائيل فرقة من قطاع غزة إلى الجبهة الشمالية، في ظل التصعيد مع حزب الله وتفجير أجهزة بيجر ولاسلكي بلبنان منذ الثلاثاء أوقعت عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

ويأتي ذلك بعد توسيع إسرائيل أهدافها المعلنة للحرب على غزة لتشمل تمكين إسرائيليين من العودة إلى مساكنهم بالشمال، في ظل الحرب المستمرة على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

في غضون ذلك، أشار الجيش الإسرائيلي -في بيان- إلى أن القوات في الجبهة الشمالية تواصل مهامها الهجومية والدفاعية، وأنها أجرت تدريبات تحاكي مناورات في أرض "العدو" وسيناريو يتضمن عمليات إجلاء من أرض المعركة تحت إطلاق النار، وفقا للبيان.

من جهته، قال قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي أوري غوردين إن المهمة باتت واضحة وهي أن الجيش ملتزم بتغيير الواقع الأمني في الجبهة الشمالية بأسرع وقت ممكن.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، منها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مما خلف أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.