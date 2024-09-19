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عاجل | الإذاعة الإسرائيلية: إصابة 5 إسرائيليين إثر قصف على بلدة تل حاي غرب كريات شمونة بالجليل الأعلى شمال إسرائيل

19/9/2024-|آخر تحديث: 19/9/202408:28 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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