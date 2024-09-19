عاجل | الإذاعة الإسرائيلية: إسرائيل تعد مقترحا جديدا ستقدمه إلى الوسطاء يقضي بإعادة جميع المختطفين دفعة واحدة

الإذاعة الإسرائيلية:

إسرائيل تعد مقترحا جديدا ستقدمه إلى الوسطاء يقضي بإعادة جميع المختطفين دفعة واحدة

المقترح الإسرائيلي يقضي بإعادة كل المختطفين مقابل خروج السنوار وآخرين من غزة عبر ممر آمن

المقترح الإسرائيلي ينص أيضا على إنهاء الحرب وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين

المقترح الإسرائيلي الجديد قد يعرضه نتنياهو في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة