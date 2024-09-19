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عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن موجة واسعة من الهجمات في جنوب لبنان للمرة الثانية هذا اليوم
19/9/2024-|آخر تحديث: 19/9/202410:05 م (بتوقيت مكة المكرمة)
إذاعة الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن موجة واسعة من الهجمات في جنوب لبنان للمرة الثانية هذا اليوم
مراسل الجزيرة: طائرات إسرائيلية تقصف بنحو 30 صاروخا مواقع قرب مجرى الليطاني والمحمودية جنوب لبنان
القناة 12 الإسرائيلية: بلدة المطلة تعرضت لإطلاق 7 صواريخ من جنوب لبنان ألحقت أضرارا بمبان وأشعلت حرائق
مراسل الجزيرة: أكثر من 30 غارة إسرائيلية على مناطق بالقطاع الشرقي جنوبي لبنان.
هيئة البث الإسرائيلية: تم استهداف أكثر من 50 موقعا لحزب الله في مختلف أنحاء لبنان في الموجة الثانية من الضربات
إذاعة الجيش الإسرائيلي: استهداف أكثر من 100 منصة صواريخ في جنوب لبنان في الموجة الثانية للغارات الجوية
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة