عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن موجة واسعة من الهجمات في جنوب لبنان للمرة الثانية هذا اليوم

إذاعة الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن موجة واسعة من الهجمات في جنوب لبنان للمرة الثانية هذا اليوم

مراسل الجزيرة: طائرات إسرائيلية تقصف بنحو 30 صاروخا مواقع قرب مجرى الليطاني والمحمودية جنوب لبنان

القناة 12 الإسرائيلية: بلدة المطلة تعرضت لإطلاق 7 صواريخ من جنوب لبنان ألحقت أضرارا بمبان وأشعلت حرائق

مراسل الجزيرة: أكثر من 30 غارة إسرائيلية على مناطق بالقطاع الشرقي جنوبي لبنان.

هيئة البث الإسرائيلية: تم استهداف أكثر من 50 موقعا لحزب الله في مختلف أنحاء لبنان في الموجة الثانية من الضربات

إذاعة الجيش الإسرائيلي: استهداف أكثر من 100 منصة صواريخ في جنوب لبنان في الموجة الثانية للغارات الجوية

التفاصيل بعد قليل..