شركة يابانية تنفي تصنيع أجهزة اتصال لاسلكية انفجرت بلبنان

قالت شركة آيكوم اليابانية المصنعة لأجهزة الاتصال اللاسلكي المرتبطة بانفجارات استهدفت حزب الله اللبناني إنها "لا يمكن أن تكون قد صنعت هذه الأجهزة المتفجرة التي تسببت بمقتل 25 شخصا في لبنان وإصابة مئات آخرين".

وقال يوشيكي إينوموتو المسؤول بالشركة لرويترز خارج مقرها الرئيسي في أوساكا باليابان "لا يمكن تثبيت قنبلة في أحد أجهزتنا أثناء التصنيع. عملية التصنيع آلية للغاية وسريعة، لذا لا يوجد وقت لمثل هذه الأمور".

وجاء تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكية المحمولة التي استخدمها حزب الله أمس الأربعاء في ضواحي بيروت ووادي البقاع في أعقاب سلسلة انفجارات أجهزة اتصال لاسلكية (بيجر) يوم الثلاثاء أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا بينهم طفلان وإصابة 3 آلاف آخرين.

وقالت آيكوم إنها أوقفت منذ 10 سنوات إنتاج نوع الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت، مشيرة إلى أن معظم النماذج المتاحة للبيع ليست أصلية.

وقال إينوموتو "إذا تبين أن المنتج ليس أصليا، فسيتعين علينا التحقق في كيفية قيام أحدهم بتصنيع قنبلة تشبه منتجاتنا. وإذا كانت أصلية، فسيتعين علينا تتبع توزيعها لمعرفة كيف انتهى بها المطاف إلى هناك".

بدوره، قال ممثل لشركة باور غروب في لبنان إنها لم تستورد الطراز الذي انفجر أمس الأربعاء ونفى وقوع انفجارات في متاجر الشركة أو مخازنها. وتقول الشركة إنها الموزع الرسمي الوحيد لمنتجات شركة آيكوم في لبنان.

وذكر الممثل الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الطراز الذي انفجر أمس أوقفت آيكوم تصنيعه في 2014 وأن باور غروب تستورد الطّرُز التي لا تزال تُنتج فقط.

وتعرض صفحة باور غروب على منصة فيسبوك للبيع عدة طرز من أجهزة الاتصال اللاسلكية المحمولة من تصنيع آيكوم، إلا أنها لا تعرض الطرز التي توقف تصنيعها.

واتهمت الحكومة اللبنانية وحزب الله، إسرائيل بتنفيذ الهجوم الذي تسبب في تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية، وتوعد الحزب تل أبيب بـ"حساب ‏عسير".

فيما قابلت تل أبيب ذلك بصمت رسمي، وتنصل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من منشور لمستشاره توباز لوك، على منصة "إكس" ألمح فيه إلى مسؤولية تل أبيب عن الهجوم قبل أن يحذفه.