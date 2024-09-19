رسائل نصية وهمية تبث الهلع لدى الإسرائيليين

تلقى الإسرائيليون في جميع أنحاء البلاد مساء أمس الأربعاء رسائل نصية وهمية تحت عنوان "تنبيه طارئ"، تدعوهم لمغادرة أماكنهم والبحث عن "منطقة محمية"، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

واحتوت الرسائل النصية التي تلقاها الإسرائيليون، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست، على رابط يوضح، بأخطاء إملائية، "يجب عليكم الدخول إلى منطقة محمية"، مما يعني إنذارا باحتمال سقوط صواريخ.

وقد نفت الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي إرسالها رسائل نصية للإسرائيليين تطالبهم بالدخول الفوري إلى الملاجئ والأماكن المحصنة.

وأكدت عدم وجود أي تغيير بتعليمات الجبهة الداخلية، داعية الإسرائيليين إلى متابعة منصاتها الرسمية وعدم التعامل مع مثل هذه الرسائل التي وصفتها بـ"المشبوهة".

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية تلقي آلاف الإسرائيليين رسائل تحذيرية تطالبهم بدخول الأماكن الآمنة خلال الساعات الأخيرة.

وذكرت القناة أن الجهات الأمنية المختصة تقوم بفحص من يقف وراء إرسال هذه الرسائل والتي تسببت -بحسبها- في "بث حالة من الهلع في صفوف الإسرائيليين".

وبحسب القناة، فإن الترجيحات الأولية تتوقع بأن تكون إيران هي المسؤولة عن هذه الرسائل.

يشار إلى أن بث هذه الرسائل التحذيرية للإسرائيليين يأتي في ظل أجواء من التصعيد الميداني بين حزب الله اللبناني وإسرائيل وبعد تفجيرات واسعة النطاق في لبنان وبيروت تحديدا، لأجهزة لاسلكية من طراز "بيجر" يمتلكها عناصر من الحزب، تسببت في مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة المئات.