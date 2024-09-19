شاهد.. القسام تستهدف 3 ناقلات جند إسرائيلية برفح

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم الخميس مشاهد من استهداف آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت القسام أن مشاهد الاستهداف -التي تعود إلى 17 سبتمبر/أيلول الجاري- وقعت في محيط شركة الاتصالات غرب المستشفى الكويتي في رفح.

وأظهرت المشاهد تجهيز وزراعة عبوة "شواظ" في المكان الذي ستسلكه الآليات الإسرائيلية، حيث استهدفت ناقلة جند من نوع "نمر" استهدافا مباشرا.

كما استهدفت القسام ناقلة جند إسرائيلية ثانية من الطراز ذاته بقذيفة "الياسين 105"، إلى جانب استهداف ناقلة جند ثالثة بقذيفة "التاندوم".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قالت القسام إن مقاتليها أوقعوا رتلا من الآليات الإسرائيلية في كمين مركب في محيط شركة الاتصالات غرب المستشفى الكويتي برفح.

وأشارت إلى أن مقاتليها فجروا ناقلة جند إسرائيلية بعبوتي "شواظ"، كما استهدفوا ناقلتي جند أخريين بقذيفتي "الياسين 105″ و"التاندوم".

وأمس الأربعاء، بثت الجزيرة مشاهد لاستهداف القسام شرقي رفح ناقلة جند إسرائيلية من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105" وجرافة عسكرية من نوع "دي 9″، قبل أن يضرم أحد عناصر القسام النيران فيها بعد 24 ساعة.

والخميس الماضي، أعلن جيش الاحتلال تفكيك لواء رفح التابع لكتائب القسام بعد 4 أشهر ونيف من العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت في السادس من مايو/أيار الماضي، زاعما "مقتل أكثر من ألفي عنصر من حماس وتدمير قرابة 13 كيلومترا من الأنفاق".

ودأبت كتائب القسام في قطاع غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نُفذت ضد قوات الاحتلال.

كما دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال، كبّدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها.