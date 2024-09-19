الطيران الإسرائيلي يخترق حاجز الصوت فوق بيروت خلال كلمة نصر الله

أفاد مراسل الجزيرة بأن المقاتلات الإسرائيلية اخترقت حاجز الصوت في أجواء العاصمة اللبنانية والضاحية الجنوبية لبيروت خلال كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وأضاف المراسل أن الطيران الإسرائيلي شن غارات إسرائيلية على بلدات زبقين ومركبا وطلوسة ووادي فرون والقصير ومحيط قبريخا في جنوب لبنان.

سرب من مقاتلات صهيونية حلق فوق بيروت على علو منخفض اثناء خطاب نصرالله pic.twitter.com/sT7NZ8sbx2 — خبرني – khaberni (@khaberni) September 19, 2024

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء كلمة حسن نصر الله إنه "يهاجم الآن أهدافا لحزب الله لإضعاف قدراته العسكرية".

وأكد بيان لجيش الاحتلال أنه يعمل لإيجاد واقع أمني في الشمال يتيح عودة السكان إلى منازلهم وتحقيق كل أهداف الحرب، لافتا إلى أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي صدّق على خطط للجبهة الشمالية.

وتزامنت تلك التطوارت مع خطاب لنصر الله أكد خلاله أن التفجيرات التي استهدفت لبنان خلال اليومين الماضيين إعلان حرب، وقال إن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات ما جرى واتخاذ قرارات بناء على ذلك.

وقال نصر الله في خطاب له مساء اليوم الخميس إن العدو الإسرائيلي سيواجَه بحساب عسير وقصاص عادل من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب.

وبشأن طبيعة الرد الذي يخطط له حزب الله، قال نصر الله إنه نظرا لطبيعة الضربة -التي قال إنها قوية وغير مسبوقة بتاريخ المقاومة- فإنه لن يتحدث لا عن مكان أو زمان أو توقيت الرد المنتظر من الحزب، مؤكدا أن "الخبر هو ما سترون وليس ما تسمعون".

واعترف بأن الحزب تعرض لضربة كبيرة أمنيا وإنسانيا وغير مسبوقة في تاريخ المقاومة في لبنان، ولكنه أكد أن "هذه الضربة الكبيرة والقوية لم تسقطنا ولن تسقطنا"، وأن "الحرب سجال"، يوم لك ويوم عليك.

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت اليوم الخميس ارتفاع حصيلة قتلى تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية "أيكوم" إلى 25 قتيلا، مما يرفع العدد الإجمالي منذ تفجيرات أجهزة "بيجر" أول أمس الثلاثاء إلى 37 قتيلا.