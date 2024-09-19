خبير عسكري: استهداف الجليل يؤكد أن تفجير أجهزة الاتصال لم ينل من عزيمة حزب الله

قال الخبير العسكري العميد محمد عباس إن الهجوم الذي نفذه حزب الله اللبناني بالمسيّرات اليوم الخميس يمثل إنجازا عسكريا ويؤكد في الوقت نفسه عجز منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية عن التعامل مع هذا النوع من الهجمات.

وأضاف عباس أن المسيّرات "شكلت أزمة لإسرائيل لأنها تصل إلى الهدف قبل تجهيز بطارية الدفاع الجوي للتعامل معها"، مشيرا إلى أن هذه المسيرات تسلك طبوغرافيا مناسبة في مسارها بما يمكنها من الوصول إلى الهدف قبل انطلاق صافرات الإنذار حتى".

واستهدفت هجمات اليوم مناطق في نطاق 10 كيلومترات وهي مسافة يمكن للمسيّرات الوصول إليها قبل أن ترصدها الدفاعات الجوية التي تستغرق حوالي 15 ثانية حتى تكون جاهزة للتصدي، كما يقول عباس.

ورجح عباس أن يكون هجوم اليوم مرتبطا بالقصف الإسرائيلي الذي طال عددا من القرى اللبنانية الموجودة على الحدود خلال اليومين الماضيين وأنه لا يمثل الرد على تفجيرات أجهزة الاتصالات.

وتعليقا على هذا التطور، قال عباس إن إسرائيل حاولت ضرب معنويات المقاومة اللبنانية من خلال تفجير أجهزة الاتصالات مؤكدا أن هذا لم ينجح وأن ما قامت به اليوم يؤكد جاهزيتها للدفاع عن لبنان وإسناد غزة.

اختراق شركة الاتصالات الإسرائيلية

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيليا واحدا على الأقل قتل وأصيب 11 آخرون في هجمات نفذها حزب الله بمسيرات على بيت هيلل بالجليل الأعلى.

وقال الحزب إنه استهدف مقر المدفعية الإسرائيلية في الجليل، في حين قالت "يسرائيل هيوم" إن المسيّرات انفجرت في عدد من المناطق بدون أن تدوي صافرات الإنذار.

وفي السياق، قال مراسل الجزيرة في رام الله محمد خيري إن حزب الله اخترق منظومة الاتصالات الإسرائيلية وأرسل رسائل إلى السكان دعاهم فيها إلى دخول الأماكن المحصنة، مؤكدا أن هذا الأمر أثار رعبا كبيرا في الشارع.

ولم يعلن الحزب رسميا عن قيامه بهذا الاختراق لكن الحكومة الإسرائيلية رجحت أن يكون هو المسؤول عن هذه الرسائل، كما يقول خيري.