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السعودية تطلق مؤسسة الملك سلمان غير الربحية

الملك سلمان
الملك سلمان: نسعى لمواجهة التحديات البشرية واستدامة ازدهار المجتمعات (الجزيرة)
19/9/2024

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا باعتماد النظام الأساسي لمؤسسة الملك سلمان غير الربحية.

وقال الملك سلمان في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع إكس إن "الاستثمار في الإنسان وتنمية ثقافته واعتزازه بهويته هو نهج دائم سنستمر عليه دائما بإذن الله".

وكان الملك السعودي قد أصدر أمرا ملكيا سابقا يقضي بتعيين الأمير سلطان بن سلمان رئيسا لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.

المصدر : الجزيرة + الصحافة السعودية

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