السعودية تطلق مؤسسة الملك سلمان غير الربحية

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا باعتماد النظام الأساسي لمؤسسة الملك سلمان غير الربحية.

وقال الملك سلمان في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع إكس إن "الاستثمار في الإنسان وتنمية ثقافته واعتزازه بهويته هو نهج دائم سنستمر عليه دائما بإذن الله".

إن الاستثمار في الإنسان وتنمية ثقافته واعتزازه بهويته، هو نهج دائم سنستمر عليه دائما بإذن الله، ولأننا نسعى لمواجهة التحديات البشرية واستدامة ازدهار المجتمعات، فإننا نطلق مؤسسة الملك سلمان غير الربحية، متطلعين لإحداث أثر دائم للفرد والمجتمع. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) September 19, 2024

وكان الملك السعودي قد أصدر أمرا ملكيا سابقا يقضي بتعيين الأمير سلطان بن سلمان رئيسا لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.