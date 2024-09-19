البرهان يرحب بتصريح بايدن والمعارك تحتدم في الخرطوم

رحب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بتعبير الرئيس الأميركي جو بايدن عن قلقه إزاء الأوضاع بالسودان، وعبّر عن تقديره للدعم الأميركي في الجهود الإنسانية. وقال البرهان في بيان إن الحكومة مصممة وملتزمة بإنهاء معاناة السودانيين.

وأضاف البرهان أن الحكومة عازمة على إنهاء الصراع بشكل سريع وحاسم وضمان استعادة السلام والاستقرار في البلاد. وأكد أن هدف الحكومة ليس مجرد إنهاء العنف بل القيام بذلك بطريقة تضع الأساس لسلام مستدام يعالج الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار ويعزز الوحدة والمصالحة على المدى الطويل بين جميع السودانيين.

وأشار إلى أن ما ذكره بايدن عن هجمات مليشيات الدعم السريع على الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور لا يعكس سوى جزء بسيط من الفظائع التي ارتكبتها، وفق تعبيره.

وشدد رئيس مجلس السيادة على أنه "يجب على المجتمع الدولي إدانة هذه الجرائم، ومحاسبة الدول التي تواصل دعم وتمكين السلوك المدمر للمليشيات".

وأكد أن الحكومة منفتحة أمام كافة الجهود البناءة الرامية إلى إنهاء هذه الحرب المدمرة، وأنه يتطلع إلى تعميق هذه المناقشات مع المسؤولين الأميركيين خلال مشاركته المقبلة في الجزء الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

وكان بايدن قد دعا الثلاثاء أطراف الحرب في السودان إلى استئناف مفاوضات السلام والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

معارك الخرطوم

في غضون ذلك تشهد العاصمة الخرطوم قصفا جويا مكثفا وتبادلا للقصف المدفعي بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقالت مصادر عسكرية -للجزيرة- أمس إن الجيش قصف تجمعات الدعم السريع في أحياء "كافوري" و"حلة كُوكُو" و"الرياض" شرقي الخرطوم. وكشفت المصادر عن تبادل القصف المدفعي بين الجانبين في مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 اندلعت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، وخلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء هذه الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية تعرض الملايين للمجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.

وفي 14 أغسطس/أب الماضي بدأت الولايات المتحدة مناقشات في سويسرا لتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية والتوصل لوقف لإطلاق النار بالسودان.

وانتهت المحادثات بعد 10 أيام دون التوصل لاتفاق على وقف لإطلاق النار، لكنّ الطرفين المتحاربين التزما بضمان وصول آمن ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية عبر ممرّين رئيسيين.