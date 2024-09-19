اشتباكات في جنين واعتقال أسرى محررين في قلقيلية

اندلعت اشتباكات مسلحة -فجر اليوم الخميس- في جنين خلال توغل الجيش الإسرائيلي بالمدينة، وشهدت مناطق أخرى في الضفة الغربية اقتحامات واعتقالات.

وقالت مصادر فلسطينية إن الاشتباكات اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال أثناء توغلها في منطقة الإسكان بجنين شمال الضفة.

وكان مراسل الجزيرة قال إن قوات إسرائيلية اقتحمت قبيل الفجر حي حرش السعادة في جنين، كما تعرضت بلدة اليامون غرب المدينة لاقتحام مماثل.

وذكرت مصادر فلسطينية أن القوات المتوغلة في منطقة حرش السعادة بجنين تعرضت لإطلاق نار.

وفي شمال الضفة أيضا، قالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين في نابلس وبلدة كفر قليل شرق المدينة.

قوات الاحتلال تعيد اعتقال الأسـ.ـير المحرر جمال هندي من مدينة قلقيلية، علماً أنه تم الافراج عنه قبل أسبوعين بعد قضاء ٢٠ عاماً في سجون الاحتلال pic.twitter.com/4l2SDEfLgD — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 18, 2024

اعتقال أسرى محررين

وفي شمال الضفة أيضا، اقتحمت قوات إسرائيلية قبيل فجر اليوم مدينة قلقيلية قبل أن تنسحب منها لاحقا.

وقالت قناة الأقصى الفضائية إن القوات المقتحمة انسحبت من المدينة بعد أن اعتقلت 3 أسرى محررين.

وأشارت إلى أن بين المعتقلين جمال هندي الذي أفرجت عنه سلطات الاحتلال قبل أسبوعين إثر قضائه 20 عاما في سجونها.

وفي جنوب الضفة، اقتحم الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية مدينة الخليل، وقالت مصادر فلسطينية إن شابا فلسطينيا اعتقل خلال التوغل.

كما اقتحمت قوة إسرائيلية خلال الليلة بلدة إذنا غرب الخليل.

تشييع الشهيد هاني الكري، الذي ارتقى برصاص الاحتلال بمخيم شعفاط في القدس. pic.twitter.com/stPO7GKOzp — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 18, 2024

وفي الإطار، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قبيل فجر اليوم شارع الكركفة وسط مدينة بيت لحم.

وفي مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، شيع الأهالي الطفل هاني طه الذي استشهد أمس برصاص جنود الاحتلال.

وتم تشييع الشهيد وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال. وقد اعتقلت القوات المقتحمة 5 شبان فلسطينيين في مخيم شعفاط.

ومنذ عملية طوفان الأقصى، يشن الجيش الإسرائيلي اعتداءات واسعة أسفرت عن استشهاد 706 فلسطينيين وإصابة نحو 6 آلاف آخرين واعتقال ما يقرب من 11 ألفا، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.