اجتماع خماسي غربي لمناقشة تفجيرات لبنان ومفاوضات غزة

يجتمع ممثلون للدبلوماسية الأميركية والفرنسية والألمانية والإيطالية والبريطانية، اليوم الخميس، في باريس لمناقشة الوضع في لبنان ومصير المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية الأربعاء.

ويأتي الاجتماع غداة زيارة سريعة قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للعاصمة المصرية القاهرة في محاولة لإحياء المفاوضات حول اتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

كما زادت المخاوف من خطر اندلاع حرب واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله، بعد موجة تفجيرات يومي الثلاثاء والأربعاء طالت أجهزة اتصال يستخدمها عناصر حزب الله اللبناني، وأسفرت عن 32 قتيلا على الأقل وأكثر من 3200 جريح في لبنان.

من جانبها، أعلنت إسرائيل مساء الأربعاء انتقال "مركز ثقل الحرب إلى الشمال".

وتشن إسرائيل، بدعم أميركي، حربا على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلفت ما يزيد على 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني مشاركته في اجتماع باريس، موضحا في بيان أن اللقاء سيبحث أيضا التطورات في أوكرانيا.

وجاء في بيان الوزير الإيطالي أن الاجتماع سيركز على الأزمة في الشرق الأوسط، مع اهتمام خاص بحال المفاوضات القائمة من أجل وقف لإطلاق النار في غزة، وبالوضع في لبنان.

وسيتم التطرق أيضا إلى قضية تعزيز الدعم لأوكرانيا.

وسيمثل دبلوماسي ألماني وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، في حين لم تؤكد لندن مستوى مشاركتها إلى الآن.

وأكدت الخارجية الأميركية مشاركة بلينكن، لافتة إلى أنه سيلتقي أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.