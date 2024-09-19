للتجسس أم لتحسين الإنترنت؟.. إطلاق "ستارلينك" في اليمن يثير الجدل

"ستارلينك" متاح في اليمن" هكذا أعلن المليونير الأميركي ومالك شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك أمس الأربعاء في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس عن تدشين خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" في اليمن.

Starlink available in Yemen! https://t.co/JC1abSA6F8 — Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2024

وقالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة للحكومة اليمنية في عدن " إنه في خطوة نوعية لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت، أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للحكومة الشرعية في اليمن عن تفعيل خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" في المناطق المحررة".

وأضافت أن ذلك "يأتي في إطار جهود الوزارة لمواجهة التحديات الناجمة عن الصراع وتحسين خدمات الاتصالات في ظل الظروف الراهنة".

ولكن هذا الإعلان لم يعجب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء، وأعلنت رفضها لهذا الاتفاق، وقالت في بيان نشرته عبر صفحتها على الفيسبوك إن "سماح مرتزقة العدوان لشركة "ستارلينك" بتقديم خدمات الإنترنت بالمناطق المحتلة انتهاك صارخ لسيادة اليمن"، وفق تعبيره.

وأضاف البيان أن تقديم خدمات الإنترنت من قبل شركة أجنبية في أي منطقة في كافة أنحاء الجمهورية، يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي اليمني ويقوّض القدرة على حماية خصوصية المواطنين وبياناتهم.

الاتصالات: سماح مرتزقة العدوان لشركة "ستارلينك" بتقديم خدمات الإنترنت بالمناطق المحتلة انتهاك صارخ لسيادة اليمن الأربعاء، 15 ربيع الأول 1446هـ الموافق 18 سبتمبر 2024 صنعاء -:

عبر مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في صنعاء عن إدانتها ورفضها لقيام مرتزقة العدوان على… pic.twitter.com/OT7zKHL2Yd — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@mtityemen) September 18, 2024

في المقابل كانت السفارة الأميركية لدى اليمن من أوائل المرحبين بهذا الإعلان وقالت في تدوينة عبر حسابها على منصة إكس: تهانينا لليمن لكونها أول دولة في الشرق الأوسط تتمتع بإمكانية الوصول الكامل إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية من ستارلينك!.

وأضافت: "يوضح هذا الإنجاز كيف يمكن للتكنولوجيا أن تفتح فرصا جديدة وتدفع عجلة التقدم".

تهانينا لـ #اليمن لكونها أول دولة في الشرق الأوسط تتمتع بإمكانية الوصول الكامل إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية من #ستارلينك! يوضح هذا الإنجاز كيف يمكن للتكنولوجيا أن تفتح فرصًا جديدة وتدفع عجلة التقدم. كما أكد وزير الخارجية بلينكن سابقا إلى أن التكنولوجيا تعمل على إعادة تشكيل… https://t.co/3L2oRhOC6c — U.S. Embassy Yemen السفارة الأمريكية لدى اليمن (@USEmbassyYemen) September 18, 2024

هذا الإعلان عن إطلاق خدمة "ستارلينك" للإنترنت الفضائي في اليمن أثار حالة من الجدل بين المؤيدين للحكومة اليمنية وبين أنصار جماعة الحوثي على منصات التواصل.

حيث أبدى ناشطون مؤيدون لجماعة الحوثي استغرابهم من وقت إعلان تقديم خدمة "ستارلينك" في هذا التوقيت، خاصة أنه يأتي في ظل دخول الجماعة اليمنية بمواجهة مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي نصرة للمقاومة الفلسطينية في غزة.

احد الأدوات والوسائل الذي يستخدمها الاستعمار .ك مواطن يمني اطالب البرلمان ب اصدار قرار حازم وكذلك التأكيد على اتخاذ كل الإجراءات اللازمه للحفاظ على السيادة الوطنيه . — نشوان الشاوشNashwan Alshawsh (@AlshawshNashwan) September 18, 2024

وقال أحد المدونين: "بصفتي مواطنا يمنيا أعلن رفضي التام لوجود خدمة ستارلينك في اليمن، لأنني أدرك تماما أن هذه الخدمة مدعومة من العدو الصهيوني والأميركيين، الذين لا يحملون أي نية خير تجاه بلدنا، وأن هدفهم من هذه الخدمة واضح، وهو استهدافنا عسكريا، ثقافيا، أمنيا، واقتصاديا، ونحن على وعي تام بهذا المخطط".

وأضاف آخرون أن الإعلان عن إطلاق الخدمة في هذا التوقيت يأتي "لتسهيل عملية التجسس وتحديد أماكن الصواريخ التي سيستخدمها الحوثي في استهداف إسرائيل".

جميعنا نعرف ان أجهزة ستارلينك

هي ارتباط مباشر مع السي آي أيه بدون أي رقابة من أحد

ولكن المصيبة أن هناك تعطش لإقتنائه

هل تعلمون ما هو السبب لاتعطش البعض لإقتنائه!!

هو النهب الحاصل منكم وإضعافكم لسرعة النت ويعتبر اغلى واردى إنترنت في العالم

راجعوا سياستكم نصيحة — غزوان (@ghazwanali711) September 18, 2024

في المقابل رأى من يؤيد دخول خدمة "ستارلينك" إلى اليمن، أنها حجر أساس لكسر احتكار شركة الاتصالات اليمنية وسيتوفر المزيد والمزيد من الخيارات في المستقبل، وفق تعبيرهم.

وتساءل يمنيون لماذا هذا الخوف من أجهزة "ستارلينك" خاصة أنهم يستخدمون خدمة الإنترنت منذ سنوات، وتساءلوا أيضا "ألا يحق للمواطن اليمني أن يتعلم أكثر ويكتشف كيف العالم يتطور من حوله أم مكتوب عليه أن يظل يعيش في ظل احتكار الشركة المحلية؟".

لماذا هذا الخوف من أجهزه ستارلينك نحن نستخدمها منذو سنوات الا يحق للمواطن اليمني ان يتعلم اكثر ويكتشف كيف العالم يتطور من حوله ام مكتوب علينا ان نظل علي نظام يمن نت التي تنهب وتسرق المواطن وهو لايملك قوت يومه لماذا في جنوب اليمن نستخدمه دون خوف او قلق اذا بعد وصولنا لشمال علينا… — ּا̍ڵــڜــٰا̍مۘــڂۡــہ♥️ (@shomokh774) September 19, 2024

وهناك أيضا من حمّل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة للحوثي المسؤولية عن دخول "ستارلينك" إلى اليمن، وعللوا ذلك بالقول: هناك حاجة ماسة لتحسين خدمات الإنترنت الحالية. ندعوكم لخفض أسعار الإنترنت وتوسيع خدمات الجيل الرابع في كافة المحافظات، بما فيها صعدة. إذا تم تحسين الشبكات المحلية، فلن تكون هناك حاجة للشبكات الفضائية مثل "ستارلينك".