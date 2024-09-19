تفجيرات لبنان.. واشنطن تلقت إخطارا قبل 20 دقيقة وبلا تفاصيل

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن واشنطن تلقت إخطارا من إسرائيل قبل وقت قصير من التفجيرات التي استهدفت أجهزة اتصالات في لبنان خلال اليومين الماضيين.

وأعلنت السلطات اللبنانية اليوم الخميس ارتفاع حصيلة قتلى تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية "آيكوم" إلى 25 قتيلا، مما يرفع العدد الإجمالي منذ تفجيرات أجهزة "بيجر" أول أمس الثلاثاء إلى 37 قتيلا.

ونقلت شبكة "سي بي إس" الأميركية عن مسؤولين قولهم إن واشنطن تلقت من إسرائيل إخطارا دون تفاصيل قبل نحو 20 دقيقة من بدء التفجيرات.

بدورها، أكدت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها ستنفذ عملية في لبنان، لكنها لم تقدم أي تفاصيل.

وقالت المصادر للشبكة الأميركية إن عدم تقديم تفاصيل ترك المسؤولين الأميركيين في حيرة، حتى ظهرت التقارير بشأن انفجار مئات أجهزة الاتصال.

وأضافت المصادر أن انفجارات الثلاثاء وقعت أثناء سفر وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى القاهرة، مما أثار دهشة المسؤولين الأميركيين وهم يشاهدون الأخبار العاجلة في الوقت الحقيقي على شاشات التلفاز في الطائرة.

بدورها، نقلت "سي بي إس" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تعتقد أن الحرب الشاملة بين إسرائيل وحزب الله أمر لا مفر منه.

تأجيل زيارة

بدوره نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة قولها إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أجّل زيارته إلى إسرائيل التي كانت مقررة مطلع الأسبوع المقبل، بسبب التصعيد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وتحدث أوستن أمس مع نظيره الإسرائيلي، وأكد له دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل، والتزامها "بجهود تهدئة التوترات في المنطقة وردع الخصوم الإقليميين".

وقال أوستن إن الأولوية حاليا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، والتوصل إلى حل دبلوماسي دائم للصراع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.