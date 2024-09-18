20 شهيدا ومطالبات إسرائيلية بمنطقة عسكرية مغلقة شمال قطاع غزة

قالت وزارة الصحة في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين بالقطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 20 شهيدا و54 جريحا.

يأتي ذلك فيما أكدت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن 27 وزيرا وعضوا بالكنيست طالبوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتصديق على خطة لإعلان منطقة عسكرية مغلقة شمال قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة إن 8 شهداء سقطوا وجرح آخرون في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما أكد استشهاد شخصين وجرح عدد آخرين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في منطقة المواصي غربي رفح جنوبي القطاع.

وأضاف أن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 4 شهداء قضوا في قصف إسرائيلي أمس بمنطقة خربة العدس شمالي المدينة.

كما أفاد بانتشال جثامين 5 شهداء بعد استهداف قوات الاحتلال أمس منازل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 عسكريين، وإصابة 7 في رفح، وطواقم الإسعاف تنتشل جثامين 10 فلسطينيين استشهدوا أمس في قصف منازل في رفح وفي مخيم البريج.. التفاصيل مع مراسل #الجزيرة أشرف أبو عمرة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/Ghau0Zq5PL — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 18, 2024

عمليات للمقاومة

وفي ما يخص عمليات المقاومة، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها استهدفت بصواريخ 107 موجهة مقر قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال بمدينة الزهراء جنوب محور نتساريم.

وكان 4 جنود إسرائيليون قد لقوا مصرعهم وأصيب 5 آخرون في كمين نصبته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لقوة إسرائيلية في رفح جنوبي قطاع غزة.

وبحسب المعلومات التي تم الكشف عنها، فقد فجر عناصر من كتائب القسام مبنى مفخخا به جنود إسرائيليون، مستخدمين عبوة شديدة الانفجار مما أدى إلى مصرع العسكريين الأربعة على الفور، ومن بينهم طبيبة عسكرية.

وحسب المراسلة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، فإن الجنود تعرضوا أيضا بعد الانفجار لإطلاق نيران مكثف من قبل المقاومين الفلسطينيين.

يشار إلى إسرائيل تشن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.