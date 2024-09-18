هاريس تدعو لإنهاء الحرب بغزة وعدم معاودة احتلال إسرائيل للقطاع

دعت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية كامالا هاريس -الثلاثاء- إلى إنهاء الحرب في غزة، وقالت إن على إسرائيل ألا تعاود احتلال القطاع الفلسطيني بمجرد انتهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ قرابة عام.

ودعت هاريس -في كلمة ألقتها في فيلادلفيا أمام الجمعية الوطنية للصحفيين السود- إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإلى حل الدولتين، وإلى استقرار الشرق الأوسط بطريقة تحد من نفوذ إيران.

وقالت نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، ردا على أسئلة طرحها عليها 3 صحفيين، "لقد أوضحنا لأنفسنا أن هذه الصفقة يجب أن تتم لمصلحة الجميع في المنطقة".

من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن 41 ألفا و252 شخصا على الأقل استشهدوا، في حين أصيب 95 ألفا و497 شخصا في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.