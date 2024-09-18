أخبار|فلسطين

هاريس تدعو لإنهاء الحرب بغزة وعدم معاودة احتلال إسرائيل للقطاع

US Vice President and Democratic presidential candidate Kamala Harris gives a thumbs down during a presidential debate with former US President and Republican presidential candidate Donald Trump at the National Constitution Center in Philadelphia, Pennsylvania, on September 10, 2024. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
هاريس أكدت ضرورة استقرار الشرق الأوسط (الفرنسية)
18/9/2024

دعت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية كامالا هاريس -الثلاثاء- إلى إنهاء الحرب في غزة، وقالت إن على إسرائيل ألا تعاود احتلال القطاع الفلسطيني بمجرد انتهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ قرابة عام.

ودعت هاريس -في كلمة ألقتها في فيلادلفيا أمام الجمعية الوطنية للصحفيين السود- إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإلى حل الدولتين، وإلى استقرار الشرق الأوسط بطريقة تحد من نفوذ إيران.

وقالت نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، ردا على أسئلة طرحها عليها 3 صحفيين، "لقد أوضحنا لأنفسنا أن هذه الصفقة يجب أن تتم لمصلحة الجميع في المنطقة".

من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن 41 ألفا و252 شخصا على الأقل استشهدوا، في حين أصيب 95 ألفا و497 شخصا في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المصدر : رويترز

إعلان