38 شهيدا في غزة وعمليات للمقاومة برفح ونتساريم

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي مساء اليوم الأربعاء وسط وجنوب قطاع غزة، في حين أعلنت المقاومة عن تنفيذ عمليات جديدة ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح جنوب القطاع.

وقال مراسل الجزيرة إن فلسطينيا استُشهد وأصيب آخر بقصف على بلدة النصر شمال شرق مدينة رفح جنوب القطاع، كما استُشهد 3 آخرون بينهم طفلة وأُصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، استشهد 8 بينهم 5 أطفال في استهداف إسرائيلي جديد لمدرسة تؤوي نازحين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقال مراسل الجزيرة إن 7 آخرين استشهدوا بينهم 3 أطفال في غارة إسرائيلية على منزل يؤوي نازحين بمنطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس.

وبعد الغارات الجديدة مساء اليوم، ارتفع عدد شهداء المناطق المستهدفة في قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 38.

وعلى الصعيد الميداني، عرضت الجزيرة مشاهد حصلت عليها من المعارك بين كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وجيش الاحتلال شرق رفح.

وأظهرت المشاهد سيطرة عناصر من الكتائب على آلية عسكرية بعد استهدافها.

وفي وقت سابق، قالت القسام إنها استهدفت عصر أمس مبنى غرب رفح، فيه عدد كبير من جنود الاحتلال، وأوقعت فيه قتلى وجرحى.

وفي هذا الخصوص، قال الجيش الإسرائيلي إن هناك أكثر من 14 ألف منزل مفخخ في رفح وحدها لاستهداف الجنود.

بدورها، قالت كتائب سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف مقر قيادة وسيطرة إسرائيلي جنوب محور نتساريم وسط القطاع بصواريخ موجهة.