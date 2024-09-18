شهيدان بالضفة واشتباكات بجنين ومستوطنون يقتحمون الأقصى

استشهد فلسطينيان بالضفة الغربية المحتلة خلال أقل من 24 ساعة، بينما اندلعت اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطيا بقضاء جنين، في حين اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فتى فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب بلدة نعلين غربي رام الله فجر اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة أن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الفتى حسن يوسف الشاعر (17 عاما)، دون أن تفصح عن سبب إطلاق النار عليه وقتله، أو إمكانية تسليم جثمانه إلى ذويه.

وفي وقت سابق الأربعاء، استشهد المواطن سمير اعمر (55 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري القريب من ضاحية شويكة شمالي مدينة طولكرم في الضفة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على اعمر أثناء محاولته العبور إلى الداخل الفلسطيني بهدف العمل، دون أن يشكل خطرا على قوات الاحتلال، مما أدى إلى إصابته برصاصة قاتلة في الصدر.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن حصيلة الشهداء الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية ارتفعت إلى 706 شهداء، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي دخلت يومها الـ348.

اشتباكات قباطية

في الأثناء، أفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات إلى بلدة قباطية جنوبي جنين عقب اقتحام قوات خاصة للبلدة.

بدورها، قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إن "مقاتليها في مجموعات قباطية تمكنوا من اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولة حصار أحد المنازل".

وأضافت سرايا القدس -في بيان- أن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو الإسرائيلي بمحيط المنزل المحاصر في قباطية، وأمطروا قوات المشاة والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مباشرة.

وأكدت أن مقاتليها في قباطية استهدفوا آلية عسكرية بعبوة ناسفة معدة مسبقا وحققوا إصابة مباشرة.

https://x.com/palestineultra/status/1836343811909312841

اقتحام الأقصى

وفي القدس المحتلة، اقتحم نحو 90 مستوطنا متطرفا باحات المسجد الأقصى اليوم الأربعاء من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن المقتحمين نظموا جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية في منطقة مصلى باب الرحمة.

وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها الأمنية على الفلسطينيين الوافدين إلى الأقصى، واحتجزت هوياتهم لبعض الوقت.

ودعت مجموعات شبابية فلسطينية مقدسية إلى شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى تزامنا مع دعوات من منظمات استيطانية ويهودية متطرفة تسمي نفسها "جمعيات جبل الهيكل" إلى زيادة وتكثيف الاقتحام لباحات المسجد مع اقتراب موسم الأعياد اليهودية الشهر المقبل.

اقتحامات واعتقالات

وفي سياق متصل، دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمزيد من التعزيزات العسكرية باتجاه مخيم الفوار جنوبي الخليل بالضفة الغربية الذي يشهد اقتحاما موسعا منذ ساعات.

ودهمت القوات المخيم واعتقلت 20 فلسطينيا بينما اقتحمت أكثر من 50 منزلا وخلفت دمارا واسعا.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس من حاجزي عورتا وبيت فوريك في جنوب المدينة وشرقها.

وتمركزت قوات الاحتلال في منطقة بلاطة البلد ومحيط مخيم بلاطة وعسكر شرقي المدينة، كما اقتحم مستوطنون "قبر يوسف" تحت حماية جيش الاحتلال.

يأتي هذا وسط اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال، تخلّلها انفجار عبوات محلية الصنع وإطلاق رصاص حي.

وأفاد بيان صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت منذ يوم أمس الثلاثاء حتى صباح اليوم حملة اعتقالات وتحقيقات شملت 40 مواطنًا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون.

وأوضحت أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي سلفيت والخليل، بينما تزال الحملة العسكرية مستمرة في مخيم الفوار.

كما رافق عمليات الاعتقال اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين.

هجمات المستوطنين

في الأثناء، اعتدى مستوطنون على أراض فلسطينية في قرية شِعب البَطم بمسافر يطا جنوبي الخليل.

ودهم مستوطنون أراضي زراعية وألحقوا بها أضرارا، في حين اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم العروب شمالي الخليل.

بدوره، حثّ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إسرائيل على وقف عمليات النقل القسري لمجتمعات الرعاة الفلسطينيين والضمّ المستمر لأجزاء من الضفة الغربية.

كما دان المكتب هجمات المستوطنين المتواصلة ومضايقاتهم للتجمعات البدوية في أراضي المعرجات، أحد آخر التجمعات البدوية المتبقية بين رام الله وأريحا، والتي قالت إنها ارتكبت بتواطؤ واضح من قوات الأمن الإسرائيلية.