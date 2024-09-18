الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل 4 جنود في كمين برفح

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل جديدة عن الكمين الذي نصبته المقاومة أمس الثلاثاء في رفح جنوبي قطاع غزة مما خلف مقتل 4 عسكريين وجرح 5.

وبحسب المعلومات التي تم الكشف عنها، فقد فجرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مبنى في رفح كان فيه قوة إسرائيلية، مستخدمة عبوة شديدة الانفجار مما أدى إلى مصرع العسكريين الأربعة على الفور، ومن بينهم طبيبة عسكرية.

وحسب المراسلة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، فإن الجنود تعرضوا بعد الانفجار لإطلاق نيران مكثف من قبل مقاومين فلسطينيين.

إجلاء القتلى

كما هبطت مروحيات عسكرية إسرائيلية في منطقة العزبة غربي رفح لإجلاء القتلى والجرحى.

وقال شهود عيان للجزيرة إن المروحيات الإسرائيلية هبطت أكثر من مرة في المنطقة لإجلاء مصابين في صفوف جيش الاحتلال وسط تحليق كثيف لمقاتلات حربية إسرائيلية على ارتفاع منخفض غربي المدينة.

كما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل دخانية في المنطقة التي جرت فيها عملية الإجلاء.

وبقتلى كمين رفح ارتفع عدد الجنود والضباط الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء الحرب على قطاع غزة إلى 714.

يشار إلى إسرائيل تشن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب في استهانة بالمجتمع الدولي، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.