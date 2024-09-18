حريق قرب صفد واعتراض مسيّرة لحزب الله فوق طبريا

اندلع حريق قرب مدينة صفد -صباح اليوم الأربعاء- إثر سقوط صاروخ، بينما حلّقت طائرة مسيرة فوق طبريا، وذلك وسط حالة تأهب قصوى في إسرائيل، ترقبا لرد حزب الله على تفجير أجهزة اتصال مفخخة في لبنان، مما أسفر عن مقتل عدة عناصر من الحزب وإصابة نحو 3 آلاف آخرين.

وتحدثت مصادر إسرائيلية عن سماع صوت انفجار ضخم قرب صفد في الجليل، قبل أن يتم الإعلان لاحقا عن سقوط صاروخ بالمنطقة أطلق من لبنان.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن دفاعاته اعترضت طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله فوق منطقة طبريا.

وأظهرت مقاطع مصورة تدخل القبة الحديدية في محاولة لإسقاط طائرة أو عدة طائرات مسيرة فوق طبريا.

وقالت مراسلة الجزيرة إن صفارات الإنذار دوت صباح اليوم في عدة بلدات إسرائيلية قرب طبريا للاشتباه في تسلل مسيرات وإطلاق صواريخ.

وأضافت أن دوي صفارات الإنذار تجدد في المطلة بالجليل الأعلى تحذيرا من عمليات إطلاق صواريخ.

فيديو| القبة الحديدية تحاول اعتراض هدف مجهول قرب بحيرة طبريا pic.twitter.com/crfTi45puo — وكالة سند للأنباء – Snd News Agency (@Snd_pal) September 18, 2024

وكان حزب الله قد اتهم إسرائيل بالمسؤولية عن تفجير أجهزة اتصال من نوع "بيجر"، يستخدمها عناصره للتواصل فيما بينهم، وتوعد بالقصاص منها.

وقال الحزب -في بيان- إن "العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم من حيث يحتسب ولا يحتسب".

وفي الجانب الإسرائيلي، تسود حالة تأهب قصوى في صفوف الجيش الإسرائيلي والاستخبارات والقيادة الشمالية، وقالت القناة الـ14 الإسرائيلية إنه ابتداء من اليوم سينتقل الثقل الأمني والعسكري من قطاع غزة إلى الجبهة الشمالية.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يخوض حزب الله والجيش الإسرائيلي مواجهات يومية أسفرت عن مئات القتلى، أغلبهم في الجانب اللبناني.