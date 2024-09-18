شاهد.. اللحظات الأولى لانفجار أجهزة اللاسلكي في لبنان

وثّقت مشاهد عدة لحظات من انفجار أجهزة اتصال في مناطق بلبنان، بدأت أمس الثلاثاء، عبر أجهزة لاسلكية (بيجر)، في حين أكدت مصادر تعرّض أجهزة جديدة اليوم الأربعاء لتفجير بعضها من نوع "ووكي توكي أيكوم".

كما نقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني وشاهد عيان أن أجهزة الاتصالات التي انفجرت بعدد من مناطق لبنان اليوم هي أجهزة لاسلكية محمولة ومختلفة عن أجهزة البيجر التي انفجرت أمس.

ونقلت رويترز عن مصدر أمني أن حزب الله اشترى أجهزة اللاسلكي المحمولة قبل 5 أشهر في وقت شرائه أجهزة البيجر تقريبا، في حين نقل موقع أكسيوس عن مصدرين أن إسرائيل فجرت آلاف أجهزة الاتصال اللاسلكية التي يستخدمها أعضاء حزب الله.

وكان مصدر أمني قال للجزيرة أمس إن انفجار أجهزة الاتصال في لبنان سببه اختراق بوساطة تقنية لاسلكية، موضحا أن الانفجار شمل مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وجنوب لبنان.

واليوم، قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض إن عدد القتلى نتيجة تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان ارتفع إلى 12 بينهم طفلان، في الوقت الذي أعلنت فيه دول إرسال مساعدات طبية.

وأوضح الأبيض أنه خلال نصف ساعة توافد إلى المستشفيات أمس ما بين 2750 و2800 جريح، وأن عدد الإصابات الخطرة بلغ نحو 300، بينهم أطفال ونساء وليس فقط عناصر حزب الله.