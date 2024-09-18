"سيغرقكم طوفان الاستشهاديين".. القسام تتوعد الإسرائيليين

نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطع فيديو جديدا ظهر فيه الشهيد جعفر منى منفذ عملية تل أبيب التي وقعت خلال أغسطس/آب الماضي.

وأظهر المقطع الشهيد منى وهو في طريقه لتنفيذ العملية حيث كان يسير في أحد الشوارع حاملا حقيبة ظهر قبل أن يوجه رسالة بتاريخ 18 أغسطس/آب 2024.

وقال منى في رسالته بالصوت والصورة إنه عضو بكتائب القسام وإن "جذوة المقاومة لن تنطفئ حتى نردكم عن أرضنا وديارنا بعز عزيز أو بذل ذليل". وأضاف "النار التي أشعلتموها بحربكم ستحرقكم وستكون وبالا عليكم وعلى أسركم وجيشكم".

وتضمن الفيديو أيضا رسالة من مقاوم آخر تم إخفاء صورته واسمه، قال فيها "أقدم نفسي رخيصة في سبيل الله تعالى"، مضيفا "أقول للعدو المجرم إن كل يوم يمر من العدوان على أهلنا في غزة سيضاعف فاتورة الدم والانتقام ولن يكون أمام الدماء إلا الدماء".

وأضاف "إن آهات أسرانا وتحديدا أسيراتنا في سجون الطغيان لن تمر عابرة دون حساب وإننا في كتائب القسام نقول للعدو الغاصب إن شلال الدم الجاري على أرض غزة العزة سيقابله طوفان من العلميات الاستشهادية التي ستقض مضاجعكم في عقر داركم".

وتضمن الفيديو مشاهد من عمليات استشهادية سابقة نفدها المقاومون في قلب إسرائيل مثل عملية القدس عام 2001، وعملية تل أبيب عام 1994، وعمليتي صفد وعمانوئيل-2 اللتين وقعتا عام 2002، وصور منفذيها.