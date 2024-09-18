حزب الله يقصف شمال إسرائيل ومناورة برية للاحتلال قرب الحدود

قال حزب الله اللبناني اليوم الأربعاء إنه قصف مواقع للمدفعية الإسرائيلية بصواريخ، وذلك في أول إطلاق نار عبر الحدود منذ تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية (بيجر) أمس الثلاثاء، في حين نفذت قوات الاحتلال مناورة برية قرب الحدود اللبنانية.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بتجدد إطلاق صفارات الإنذار في عدد من مستوطنات شمال إسرائيل قرب الحدود اللبنانية.

كما أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد سقوط 10 صواريخ أطلقت من لبنان على مناطق مفتوحة في الجليل الغربي شمال إسرائيل دون وقوع إصابات.

وفي السياق، ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن حزب الله أطلق منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكثر من 8200 صاروخ، منها 1307 صواريخ في أغسطس/آب الماضي.

اعتراض مسيّرات

وفي تطورات أخرى، قال جيش الاحتلال إن دفاعاته الجوية اعترضت طائرة مسيرة تابعة لحزب الله فوق منطقة طبريا في الجليل الأعلى فجر اليوم.

وقالت إدارة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إن حريقا اندلع قرب مدينة صفد إثر سقوط صاروخ، وسط دوي صفارات الإنذار في بلدات إسرائيلية عدة قرب بحيرة طبريا، للاشتباه في تسلل مسيّرات وإطلاق صواريخ من لبنان.

وأفادت القناة الثانية الإسرائيلية بأن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيرة تابعة لحزب الله في المنطقة البحرية قرب مدينة نهاريا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته رصدت أمس الثلاثاء عددا من مسلحي حزب الله أثناء عملهم في مبنى عسكري بمنطقة مجدل سلم في جنوب لبنان، وإن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي استهدفت المبنى.

وقال الجيش إن طائراته الحربية استهدفت أيضا مباني عسكرية تابعة لحزب الله في مناطق مختلفة بجنوب لبنان.

وخلال ساعات الليل هاجمت طائرات إسرائيلية مباني عسكرية في بلدات مركبا وشيحين ومارون الراس والعديسة وبليدا.

كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائف باتجاه مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني.

في غضون ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إن قوات تابعة له بالمنطقة الشمالية الحدودية مع لبنان استكملت تدريبات عسكرية "تحاكي مناورة برية في منطقة معادية".

وكانت بيروت قد أعلنت مقتل 12 شخصا -بينهم طفلة- وإصابة نحو 2800 -أغلبهم من عناصر حزب الله في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت- بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي (بيجر) يستخدمونها.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي يخوض حزب الله والجيش الإسرائيلي مواجهات يومية أسفرت عن مئات القتلى، أغلبهم في الجانب اللبناني.