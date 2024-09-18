الدويري: هكذا تعيد المقاومة بغزة بناء قدراتها

شكك الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري في تصريحات جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن تفكيكه قدرات المقاومة الفلسطينية -خاصة كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في محافظات قطاع غزة، وقال إنه ثبت عدم دقتها.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن عن تفكيك لواء رفح التابع لكتائب القسام بعد 4 أشهر ونيف من العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت في 6 مايو/أيار الماضي، زاعما "مقتل أكثر من ألفي عنصر من حماس وتدمير قرابة 13 كيلومترا من الأنفاق".

ومع إشارته إلى أن جيش الاحتلال قد ألحق ضربات تكون مؤلمة أحيانا لفصائل المقاومة أكد اللواء الدويري -في تحليل للمشهد العسكري بغزة- أن المقاومة استطاعت أن تعيد بناء قوتها من خلال التجنيد وإعادة ترميم القوات، سواء بإعادة إنتاج القذائف ومدفعية الهاون والصواريخ قصيرة المدى والحشوات.

وأشار إلى عملية إعادة تدوير الصواريخ التي لم تنفجر، إذ تؤكد تقارير أن 20% من المتفجرات التي ألقتها إسرائيل على قطاع غزة -والتي يبلغ عددها أكثر من 90 ألف طن- لم تنفجر.

وتستخدم فصائل المقاومة الفلسطينية -يضيف الدويري- الصواريخ التي لم تنفجر في أمرين: إما توظيفها مباشرة من خلال وضع حشوات عليها وتفجيرها في دبابات جيش الاحتلال، أو في استخدام المتفجرات في الحشوات وفي المقذوفات، أو إعادة صهر الغلاف الخارجي وتدويره.

من جهة أخرى، شكك اللواء الدويري في إعلان إذاعة الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 14 ألف مبنى مفخخ في رفح جنوبي قطاع غزة وحدها، وقال إن هذا الرقم مبالغ فيها، لأن أعدادا كبيرة جدا من المباني دمرت في هذه المدينة.

واعتبر أن تفخيخ المباني من قبل مقاتلي المقاومة يأتي بناء على دراسة ميدانية، مؤكدا أن معظم العمليات تكون ناجعة ومؤلمة لجيش الاحتلال.

وكانت كتائب القسام قد فجرت أمس الثلاثاء مبنى في رفح كانت فيه قوة إسرائيلية، مستخدمة عبوة شديدة الانفجار، مما أدى إلى مصرع 4 عسكريين فورا -بينهم طبيبة عسكرية- كما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي.