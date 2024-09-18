الأردن يعلن إحباطه اجتياز مسيرة أراضي المملكة

أعلن الجيش الأردني إحباطه محاولة "اجتياز طائرة مسيرة إلى الأراضي الأردنية"، من دون توضيح الاتجاه الذي جاءت منه.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مصدر رسمي في قيادة الجيش قوله إن "قوات حرس الحدود طبَّقت قواعد الاشتباك مع طائرة مسيَّرة اجتازت حدود المملكة وإسقاطها وتمَّ تحويلها للجهات المختصة".

ونسبت بترا أيضا إلى المصدر قوله "نتعامل بحزم مع مختلف التهديدات على حدود المملكة".

جاء البيان الأردني بعد وقت قصير من اتهام حزب الله اللبناني إسرائيل بتفجير أجهزة اتصال محمولة من نوع "بيجر" في جميع أنحاء لبنان، مما تسبب في سقوط قتلى وآلاف الجرحى، بينهم سفير إيران لدى بيروت.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أسقطت المملكة طائرات مسيرة إيرانية كانت تحلق في أجوائها في طريقها إلى إسرائيل.