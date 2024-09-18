انفجارات واشتباكات خلال اقتحام قوات الاحتلال ومستوطنين نابلس

اندلعت اشتباكات عنيفة -قبيل فجر اليوم الأربعاء- بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في أثناء اقتحامها ومستوطنين مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية.

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع انفجارات متتالية واشتباكات مسلحة خلال اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.

وقالت قناة الأقصى الفضائية إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مقاومين والقوات المتوغلة في بلاطة البلد ومحيط قبر يوسف بنابلس.

📹 متابعة صفا| استهداف قوات الاحتلال بعبوة في بلاطة البلد شرق نابلس pic.twitter.com/PYboXxizc9 — وكالة صفا (@SafaPs) September 17, 2024

وذكرت مصادر فلسطينية أن مقاومين فجروا عبوة ناسفة في آلية إسرائيلية في أثناء توغلها في محيط مخيم بلاطة.

وكان الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة نابلس من حاجزي عورتا وبيت فوريك جنوب وشرق المدينة، ونشر قوات كبيرة في المنطقة الشرقية تمهيدا لاقتحام مستوطنين منطقة "قبر يوسف"، وذلك وسط انفجار عبوات محلية الصنع وإطلاق رصاص حي.

وتمركزت القوات المتوغلة في منطقة بلاطة البلد ومحيط مخيمي بلاطة وعسكر شرق المدينة.

وقالت مصادر فلسطينية إن اشتباكات وقعت في سوق مخيم بلاطة، مشيرة إلى أن قناصين إسرائيليين اعتقلوا أسطح البنايات السكنية في محيط شارع عمان وقبر يوسف.

وفي غضون ذلك، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابا أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم بلاطة.

وأظهرت مقاطع مصورة المستوطنين وهم يؤدون رقصات استفزازية وصلوات تلمودية في قبر يوسف.

🛑عاجل |قوات الاحتلال تقتحم مدينتي رام الله والبيرة pic.twitter.com/6004Mutzbm — شبكة يافا الإخبارية (@yaffa_ps) September 18, 2024

رام الله والبيرة

وبالإضافة إلى نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قبيل فجر اليوم مدينتي رام الله والبيرة.

وقالت مصادر فلسطينية إن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على شاب عند حاجز نعلين غرب رام الله.

كما قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة سعير شمال شرق الخليل بجنوب الضفة الغربية.

وفجر اليوم اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم الفور جنوب مدينة الخليل، بحسب ما أوردته قناة الأقصى الفضائية.

وفي الخليل أيضا، اندلعت -أمس الثلاثاء- مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم العروب.

وشملت الاقتحامات قبيل فجر اليوم بلدة زيتا بمحافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية، وقالت مصادر فلسطينية إن القوات المقتحمة أطلقت قنابل صوتية بالبلدة.

واعتدى مستوطنون أمس على أراض زراعية فلسطينية في قرية شِعب البَطم بمسافر يطا جنوب الخليل وألحقوا أضرارا بها.