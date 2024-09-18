أمير قطر يبحث مع رئيس وزراء كندا تطورات غزة والمنطقة

قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح الديوان الأميري أن اللقاء الذي جرى في العاصمة أوتاوا -اليوم الأربعاء- ناقش أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة آخر تطورات الأوضاع في غزة.

وأشار الديوان الأميري إلى مغادرة أمير قطر أوتاوا اليوم بعد زيارة رسمية رافقه خلالها الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووفد رسمي.

مباحثات بنّاءة أجريتها مع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، في أول زيارة رسمية لي إلى هذا البلد الصديق، ناقشنا خلالها سبل وآفاق تعميق علاقات التعاون التي تجمع بلدينا في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية. العلاقات القطرية الكندية تمتد لخمسة عقود من التبادل المثمر، ولبلدينا رغبة… pic.twitter.com/h4udxoqiaT — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) September 18, 2024

كما قال أمير قطر -عبر حسابه على منصة إكس- إنه أجرى مباحثات بناءة مع ترودو، في أول زيارة رسمية له إلى كندا، مؤكدا مناقشتهما سبل وآفاق تعميق علاقات التعاون التي تجمع البلدين في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية.

ومطلع الشهر الجاري أجرى أمير قطر زيارات ومباحثات مع كبار المسؤولين في السويد والنرويج وفنلندا، شملت الأوضاع في غزة والتطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية.