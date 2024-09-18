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أمير قطر يبحث مع رئيس وزراء كندا تطورات غزة والمنطقة

أمير قطر (يسار) خلال لقائه رئيس وزراء كندا في أوتاوا (رويترز)
18/9/2024

قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع رئيس وزراء كندا  جاستن ترودو الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح الديوان الأميري أن اللقاء الذي جرى في العاصمة أوتاوا -اليوم الأربعاء- ناقش أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة آخر تطورات الأوضاع في غزة.

وأشار الديوان الأميري إلى مغادرة أمير قطر أوتاوا اليوم بعد زيارة رسمية رافقه خلالها الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووفد رسمي.

كما قال أمير قطر -عبر حسابه على منصة إكس- إنه أجرى مباحثات بناءة مع ترودو، في أول زيارة رسمية له إلى كندا، مؤكدا مناقشتهما سبل وآفاق تعميق علاقات التعاون التي تجمع البلدين في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية.

ومطلع الشهر الجاري أجرى أمير قطر زيارات ومباحثات مع كبار المسؤولين في السويد والنرويج وفنلندا، شملت الأوضاع في غزة والتطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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