أكثر تقدما من "البيجر".. أجهزة لاسلكية أخرى تنفجر في لبنان

عادت الانفجارات مجددا، اليوم الأربعاء، إلى عدد من المناطق اللبنانية لكنها طالت أجهزة اتصال من طراز "آيكوم في 82" (icome-v-82)، هذه المرة وأوقعت مئات الإصابات.

ووفقا لتقرير معلوماتي أعدته سلام خضر، فإن جهاز "آيكوم في 82" يقوم بإرسال واستقبال الرسائل الصوتية بشكل لحظي ويعمل من خلال ترددات الراديو طويلة المدى أي إنه أكثر تقدما من أجهزة "البيجر" -التي انفجرت أمس الثلاثاء- والتي تتلقى رسائل مكتوبة فقط وليست صوتية.

وفي كلتا الحالتين يقول الخبراء إن عملية زرع المتفجرات ربما وقعت خلال عملية تصنيع الأجهزة أو خلال نقلها للمستلم النهائي وقد أعلنت الشركة التايوانية المصنّعة لأجهزة البيجر أن هذه الشحنة تم تصنيعها عبر طرف ثالث في أوروبا الشرقية.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجارات في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي عدد من المناطق اللبنانية، بعد يوم من وقوع هجمات واسعة عبر أجهزة الاتصال اللاسلكية (بيجر) استهدفت الآلاف من عناصر حزب الله.

وفي حصيلة أولية تحدثت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان عن سقوط 3 قتلى في انفجار الأجهزة في بلدة سحمر، في حين أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن "استشهاد شخص وإصابة أكثر من 100 في حصيلة أولية للتفجيرات الجديدة التي طالت أجهزة لاسلكية".

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني قوله إن مئات الأشخاص أصيبوا في انفجارات اليوم الأربعاء، وإن العديد من الإصابات كانت في البطن واليدين.