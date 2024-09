جماعة مرتبطة بالقاعدة تتبنى هجوم مالي والجيش يؤكد سيطرته

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة تبنيها هجوما استهدف مركز تدريب لقوات الدرك في العاصمة المالية باماكو، صباح اليوم الثلاثاء، في حين قال الجيش إن الوضع تحت السيطرة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش إن "عملية خاصة استهدفت المطار العسكري ومركز تدريب قوات الدرك المالي وسط باماكو فجر اليوم، تسببت في خسائر بشرية ومادية فادحة وتدمير عدة طائرات عسكرية"، دون تفاصيل عن تلك الخسائر.

وقال رئيس أركان الجيوش الجنرال عمر ديارا للتلفزيون الرسمي إن "الوضع تحت السيطرة"، مؤكدا "تحييد" من وصفهم بالإرهابيين، وأن عمليات البحث مستمرة، مشيرا إلى "محاولات تسلل معقدة إلى حد ما" في مدرسة الدرك.

وفي حين دعا الجيش السكان إلى الهدوء، عرض التلفزيون صورا لنحو 20 سجينا معصوبي الأيدي والأعين، فيما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جثثا.

