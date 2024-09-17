"تكتيك جديد غير مسبوق في الحرب الإسرائيلية على حزب الله" بهذه العبارة وغيرها تفاعل جمهور منصات التواصل، مع الأخبار القادمة من لبنان بعد الانفجارات المتتالية لأجهزة اتصال والتي تعرف باسم "البيجر" بأيدي عناصر من حزب الله في مناطق مختلفة من لبنان وبقرب العاصمة السورية دمشق.

https://x.com/RevTamam/status/1836032108025774247

ومع انتشار الصور والفيديوهات لإصابات بالمئات، بدأ رواد العالم الافتراضي بطرح كثير من التساؤلات، حول الطريقة التي تم بها الهجوم وكيف حصل هذا الاختراق في صفوف الحزب؟

وعلّق أحد المغردين على الحدث متعجبا: "لهذه الدرجة حزب الله مخترق بكل سهولة! ولو أن إسرائيل هي فعلا من قام بهذا الاختراق الأمني الكبير للحزب، فيجب على قادة الحزب مراجعة أجهزته الأمنية والاستخباراتية".

جهاز البيجر او اللاسلكي ما فيه اي قطعه الكترونيه تتسبب بهذا الانفجار وحتى البطارية لا تنفجر بهذا الشكل .. واحتمال كبير ان الاجهزه ملغومه وتم بيعها لهم — أحمد جبران (@ahmed__jubran) September 17, 2024

وهنا بدأ جمهور منصات التواصل بطرح عدة تفسيرات عن كيفية حدوث الأمر، وهل هو اختراق سيبراني أم ثغرة أمنية، وقال أحد المدونين إن جهاز البيجر أو اللاسلكي لا يوجد بداخله أي قطعة إلكترونية تتسبب بهذا الانفجار ولا حتى البطارية لا تنفجر بهذا الشكل، ورجحوا أن الأجهزة ملغومة وتم بيعها لهم.

العملية الأمنية الإسرائيلية التي استهدفت لبنان اليوم عبر تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية المستوردة حديثا يجب أن تعزز لدى دول المحور التوجه نحو دعم الابتكار الوطني وتوطين الصناعات المحلية بكافة أنواعها. — عبد القادر عثمان (@Abdulqaderothmn) September 17, 2024

وأشار آخرون إلى أن أجهزة البيجر التي مع عناصر الحزب مُعدة مسبقًا بشحنة انفجارية وبيعت على أنها أجهزة عادية، وستكشف التقارير كمية الاختراقات لعناصر حزب الله من عملاء مقابل مبالغ بسيطة.

هذه الأجهزة أكيد مُعدة مسبقًا بشحنة انفجارية

وبيعت على انها اجهزة عادية، شفت تقرير يكشف كمية الإختراق لعناصر حزب الله من عملاء مقابل مبالغ بسيطة — abdulrahman (@lll1tr) September 17, 2024

وقال آخرون إنه وبعد العملية الأمنية الإسرائيلية التي استهدفت لبنان اليوم عبر تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية المستوردة حديثا، يجب أن يعزز لدى محور المقاومة التوجه نحو دعم الابتكار الوطني وتوطين الصناعات المحلية بكافة أنواعها.

واستغرب متابعون من استيراد واستخدام حزب الله أجهزة من الغرب أو أميركا، وكيف كان مثل هذا الأمر لم يكن من ضمن دراساتهم الأمنية والاستخباراتية.

انا شخصيا لا أفهم هذا الضعف الأمني الكبير في لبنان وحزب الله وحرس الثوري الإيراني …لا يوجد أفضل من كتائب القسام في التخطيط و الإتصال …..من الجزائر — Mohamed Mohamed (@Mohamed21128461) September 17, 2024

في المقابل، طالب بعض المغردين التعامل مع الحدث بهدوء، وقالوا إنها ضربة استخبارية إسرائيلية كبيرة. ربما هي الأكبر، في سياق حرب استنزاف يرى العدو، لأول مرة في تاريخه، أن المقاومة تفرضها عليه داخل حدود الأرض التي يراها خالصة له.

https://x.com/Hasanillaik/status/1836045847399632927

ورأى ناشطون أن الاحتلال أراد من هذا الاستهداف أن يوجّه رسالة دموية استخبارية إلى قيادة المقاومة، وإلى المقاومين أنفسهم، أن الحرب السيبرانية بيننا طويلة.

https://x.com/albaalbaky/status/1836036766765113537

ولكن هناك من رأى أن ما حدث هو اختراق سيبراني واستدلوا على نظريتهم بالقول "كل الأجهزة التي من حولك تحتوي على شرائح وترسل ترددات وبمجرد وصولها للنت فسوف تعتبر ثغرة في أمنك، وأكثر برامج الحماية تتبع لحكومات تستطيع بأي لحظة أن تصنع الثغرة… لذلك ليس القوة بالسلاح والذخائر فقط، القوة الكبرى الآن بالبرمجة ومدى تقدمك فيها، وقوة الأمن السيبراني لديك".

كل الأجهزة التي حولك تحتوي على شرائح وترسل ترددات وبمجرد وصولها للنت فسوف تعتبر ثغرة في أمنك ،وأكثر برامج الحماية تتبع لحكومات تستطيع بأي لحظة أن تصنع الثغرة … لذلك ليس القوة بالسلاح والذخائر فقط بالقوة الكبرى الأن بالبرمجة ومدى تقدمك فيها وقوة الأمن السبراني لديك. — ‏﮼سامي S.M.D (الحمدلله) (@b7t_sot) September 17, 2024

والبيجر هو جهاز نداء آلي إلكتروني قديم صغير الحجم يسهل حمله ويستخدم لاستقبال الرسائل القصيرة أو رقم الشخص الذي يحاول الاتصال بالجهاز وكان متداولا بكثرة في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي وبداية هذا القرن.