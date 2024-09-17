"لا أحد يحاول حتى اغتيال بايدن- هاريس".. ماسك يحذف منشورا أثار انتقادات

قال جهاز الخدمة السرية إنه على علم بمنشور للملياردير إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" تحدث فيه عن عدم وجود محاولات لاغتيال الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.

ونشر ماسك المنشور بعد إلقاء القبض على رجل يشتبه في تخطيطه لاغتيال الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب قرب ملعب ترامب للغولف في ويست بالم بيتش أول أمس الأحد.

وماسك هو مالك منصة إكس والرئيس التنفيذي لتسلا ومن أنصار ترامب. وكتب ماسك الأحد أنه "لا أحد يحاول حتى اغتيال بايدن/ كامالا"، وأرفق كلماته بصورة تعبيرية لوجه بحاجب مرتفع.

وسرعان ما أثار المنشور انتقادات من اليسار واليمين، وعبّر البعض عن مخاوف من أن كلماته الموجهة إلى ما يقرب من 200 مليون متابع قد تحرض على العنف ضد بايدن وهاريس.

وحذف ماسك المنشور، لكن جهاز الخدمة السرية المكلف بحماية الرؤساء الحاليين والسابقين ونواب الرؤساء وغيرهم من كبار المسؤولين، قال إنه على علم بالأمر.

وقال متحدث باسم الجهاز لرويترز -في رسالة بالبريد الإلكتروني- إن "الخدمة السرية على علم بمنشور إيلون ماسك… ونحن لا نعلق على المسائل المتعلقة بالمخابرات الوقائية. ومع ذلك، يمكننا القول إن الخدمة السرية تحقق في جميع التهديدات المتعلقة بالأشخاص الذين تعمل على حمايتهم".

ورفض المتحدث توضيح إذا ما كان الجهاز قد تواصل مع ماسك الذي بدا وكأنه يحاول في منشورات لاحقة إظهار أنه كان يمزح.

وانتقد البيت الأبيض ماسك بسبب منشوره، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض آندرو بيتس أمس الاثنين "لا ينبغي إلا التنديد بالعنف، وليس تشجيعه أو المزاح بشأنه. هذا خطاب غير مسؤول".