قيادي حوثي: تلقينا "إغراءات" أميركية لوقف هجماتنا

أكد محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي اليمنية -أمس الاثنين- أن الولايات المتحدة عرضت الاعتراف بحكومة الحوثيين في صنعاء، في محاولة من جانبها لوقف الهجمات التي تشنها الجماعة.

جاءت تصريحات القيادي الحوثي بعد يوم من وصول صاروخ باليستي أطلقته الجماعة إلى وسط إسرائيل للمرة الأولى، مما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التحذير بأنهم سيدفعون "ثمنا باهظا".

وقال البخيتي -لقناة الجزيرة مباشر- إن هناك دائما اتصالات بعد كل عملية يقومون بها، وأشار إلى أن هذه الاتصالات تستند إما إلى تهديدات أو تقديم بعض الإغراءات.

ووصف مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته، هذه التصريحات بأنها "محض كذب".

وإلى جانب شن هجمات على إسرائيل، واصلت الجماعة اليمنية شن هجمات على السفن التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو تتجه إليها لدعم الفلسطينيين، في ظل استمرار الحرب في غزة.

وتسببت هجمات الحوثيين في إلحاق أضرار بأكثر من 80 سفينة عبر شن هجمات صاروخية أو بطائرات مسيرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني، كما أغرقوا سفينتين واحتجزوا أخرى. وأسفرت الهجمات عن مقتل 3 من أفراد الأطقم على الأقل.