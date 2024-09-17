كشف مصدر أمني لبناني للجزيرة عن بعض تفاصيل ما حدث اليوم الثلاثاء من تفجير لأجهزة اتصالات "بيجر" يستخدمها عناصر حزب الله اللبناني، أدت إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 2750 آخرين.

وقال المصدر إن أجهزة الاتصال التي انفجرت كانت مفخخة بشكل مسبق، وإن زنة العبوة التي تم تفجيرها لم تتجاوز 20 غراما من المواد المتفجرة.

وأضاف المصدر أن أجهزة الاتصال التي تعرضت للتفجير تم استيرادها قبل 5 أشهر، مشيرا إلى أنه يجري حاليا التحقيق في مجموعة فرضيات حول كيفية تفعيل الشحنة المتفجرة.

ويؤكد ذلك ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية مساء اليوم عن أشخاص مطلعين على الأمر، قالوا إن أجهزة الاستدعاء المتضررة كانت من شحنة جديدة تلقاها الحزب مؤخرا.

في الوقت نفسه نقلت الصحيفة الأميركية عن شركة "لوبك إنترناشيونال الأمنية" أن سبب انفجار أجهزة الاتصال هو على الأرجح برمجيات خبيثة.