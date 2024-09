9 قتلى و2750 مصابا في انفجار أجهزة اتصال بلبنان وحزب الله يتوعد إسرائيل

أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض مقتل 9 أشخاص بينهم طفلة، وإصابة نحو 2750 أغلبهم من عناصر حزب الله في جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت، بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي يستخدمونها.

ووجه وزير الصحة نداء إلى كافة المستشفيات باستقبال جميع المصابين، في حين قال الدفاع المدني اللبناني إن المستشفيات في الجنوب تجاوزت قدرتها الاستيعابية، ونعمل على نقل الجرحى خارج المحافظة.

وأعلن حزب الله -في بيان- أن "إسرائيل مسؤولة" عن الهجوم. وأضاف البيان "نحمل العدو الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن العدوان الذي طال المدنيين أيضا وأدى لارتقاء عدد من الشهداء".

وقال الحزب إن "العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم من حيث يحتسب ولا يحتسب".

وأكد البيان أن "الأجهزة المختصة في حزب الله تجري تحقيقا واسع النطاق أمنيا وعلميا لمعرفة سبب الانفجارات المتزامنة".

ودعا الحزب إلى "الانتباه من الشائعات والمعلومات المضللة بما يخدم الحرب النفسية لمصلحة العدو الصهيوني".

من جهتها، اعتبرت الحكومة اللبنانية أن "العدوان الإسرائيلي يشكل انتهاكا خطيرا للسيادة اللبنانية".

ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر تأكيدها إصابة المئات في تفجير أجهزة اتصال محمولة من نوع "بيجر" بحوزة حامليها في مختلف مناطق البلاد.

وأشار المراسل إلى أن المصادر أكدت وقوع إصابة حرجة لنجل النائب في كتلة حزب الله علي عمار.

وأعلنت السفارة الإيرانية في بيروت أن السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني أصيب بجروح سطحية، مشيرة إلى أنه بصحة جيدة.

وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية تحدثت في وقت سابق عن أنه تم نقل السفير إلى المستشفى.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن حارسين شخصيين للسفير الإيراني أصيبا في الانفجار، في حين نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مسؤول إيراني تأكيده أن حالة السفير الإيراني في بيروت جيدة، وأن أي عضو بالفريق الدبلوماسي لم يصب في الانفجار.

وفي السياق، أعلنت وسائل إعلام سورية أن 11 عنصرا من حزب الله اللبناني بريف دمشق أصيبوا بجروح حرجة جراء انفجار أجهزة اتصال لاسلكية.

وقال مصدر أمني للجزيرة إن انفجار أجهزة الاتصال في لبنان سببه اختراق بوساطة تقنية لاسلكية.

وأوضح المصدر الأمني أن انفجار أجهزة الاتصال شمل مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وجنوبي لبنان.

BREAKING: Video from one of the radio explosions in Beirut’s Dahiya.

Hezbollah’s operatives are in total shock. pic.twitter.com/3OzuET0rv7

— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) September 17, 2024