قائد فرقة غزة السابق: حماس تستعيد المدن بعد ربع ساعة من انسحابنا منها

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن القائد السابق لفرقة غزة في الجيش الإسرائيلي قوله إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "تنتصر في هذه الحرب" المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف المسؤول العسكري أن إسرائيل "تنتصر في مواجهات تكتيكية مع حماس لكنها تخسر الحرب".

وأردف قائلا "حماس استعادت المدن بعد ربع ساعة من انسحاب الجيش" الإسرائيلي منها.

كما نقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين حاليين وسابقين اعتقادهم بأنه "من غير المرجح أن تهزم حركة حماس في هذه الحرب".

وبشأن منظومة الأنفاق التي تستخدمها الحركة في غزة، قال المسؤول الإسرائيلي إن "الاستيلاء على (هذه) الأنفاق وهدمها مشروع هندسي معقد جدا وقد يستغرق سنوات".

وكان عدد من المحللين والمسؤولين الإسرائيليين قد ألمحوا أو صرحوا علانية بأن جيشهم يخسر الحرب في غزة، ومن هؤلاء زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان الذي قال في وقت سابق إن إدارة وزير الدفاع يوآف غالانت للحرب فاشلة.

وأضاف أن إسرائيل تخسر الحرب في غزة، قائلا إن قدرتها على الردع تتراجع إلى الصفر.

كما أكد أنه مع غياب خطة واضحة للحرب، فإن الإحباط موجود لدى الجنود والضباط، وإن الحكومة غير قادرة على اتخاذ قرار، وعاجزة عن تحقيق نصر على حماس في الجنوب وحزب الله اللبناني في الشمال.

يشار إلى أن إسرائيل تشن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل إسرائيل حربها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.