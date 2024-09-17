روسيا تدمر 16 مُسيرة أوكرانية وخسائر الحرب تتباين

قالت وزارة الدفاع الروسية -اليوم الثلاثاء- إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 16 طائرة مُسيرة أوكرانية فوق منطقتي بريانسك وكورسك الحدوديتين خلال الليل، في حين تشير التقديرات إلى مقتل وإصابة نحو مليون شخص من كلا طرفي الحرب منذ بدايتها.

وأضافت الوزارة على تليغرام أن 15 من الطائرات المسيرة أُسقطت فوق بريانسك، وواحدة فوق كورسك.

وأمرت روسيا لأسباب أمنية بإخلاء القرى الواقعة على بعد أقل من 15 كيلومترا من أوكرانيا بمنطقة كورسك حيث تشن القوات الأوكرانية هجوما منذ مطلع أغسطس/آب.

ولم تشهد هذه المناطق معارك بعد، ولم توضح السلطات الروسية أسباب هذا القرار الذي تزامن مع إعلان موسكو الأيام الأخيرة استعادة نحو 12 بلدة سيطرت عليها القوات الأوكرانية في أغسطس/آب الماضي.

وفي 6 أغسطس/آب، شنت أوكرانيا هجوما مباغتا في منطقة كورسك الروسية واستولت على مئات الكيلومترات المربعة وعشرات البلدات، وأدى ذلك إلى إجلاء نحو 150 ألف مدني، بحسب موسكو.

والخميس، أعلنت روسيا استعادة أراض من القوات الأوكرانية عبر شن هجوم مضاد بهذه المنطقة، وأعلنت الاثنين من جديد استعادة بلدتين في منطقة كورسك هما أوسبينوفكا وبوركي.

ومن جانبه طلب وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة الجزء الذي تحتله القوات الأوكرانية بمنطقة كورسك الروسية.

وكتب سيبيغا على منصة إكس "أوكرانيا مستعدة لتسهيل عملها وإثبات التزامها القانون الإنساني الدولي".

وندد الكرملين أمس بهذه الدعوة ووصفها بأنها "استفزاز" وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف "نأمل ألا تؤخذ هذه التصريحات الاستفزازية بالاعتبار من قبل الجهات الموجهة اليها".

وقد ردت الأمم المتحدة مشترطة الحصول على موافقة موسكو للقيام بذلك.

فشل العملية الأوكرانية

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -مطلع سبتمبر/أيلول- إلى فشل العملية الأوكرانية في كورسك والتي أعلن مسؤولون أوكرانيون أن أحد أهدافها يتمثل في إجبار روسيا على إعادة نشر قواتها الموجودة في دونباس إلى منطقة كورسك لتخفيف الضغط على القوات الأوكرانية.

وقال بوتين "أضعف العدو نفسه في مناطق رئيسية، بينما سرّع جيشنا عملياته الهجومية على الجبهة الشرقية" مؤكدا أن أوكرانيا مُنيت بخسائر كبيرة.

وأصبح الجيش الروسي حاليا على بعد بضعة كيلومترات فقط من مدينة بوكورفسك، وهي مركز لوجستي مهم للقوات الأوكرانية شرق البلاد.

وتحتل القوات الروسية نحو 18% من الأراضي الأوكرانية، وأعلنت موسكو ضم 4 مناطق من أوكرانيا، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014.

وتلتزم أوكرانيا موقفا دفاعيا منذ عام في مواجهة روسيا نظرا لافتقارها إلى المقاتلين والذخيرة.

وتتقدم القوات الروسية ميدانيا وخصوصا شرق أوكرانيا، حيث تعلن سيطرتها على قرى بشكل شبه يومي.

خسائر للطرفين

ومن جانب آخر، نقلت صحية وول ستريت جورنال عن مصادر أن تقديرات استخبارات الغرب لخسائر روسيا تتباين ويضع البعض عدد القتلى بنحو 200 ألف.

وأضافت أن تقديرات أوكرانية سرية تشير بأن عدد قتلى القوات الأوكرانية بلغ 80 ألفا والجرحى 400 ألف.

كما ان مجموع عدد القتلى والجرحى الأوكرانيين والروس في الحرب بلغ حتى الآن نحو مليون شخص.