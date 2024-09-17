توجيه تهمتين للمشتبه به في محاولة "اغتيال" ترامب

وجهت محكمة فدرالية -أمس الاثنين- تهما لرجل يشتبه في محاولته اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بارتكاب جريمتين متعلقتين بالسلاح، في حين أكد جهاز "الخدمة السرية" أن المشتبه به لم يطلق النار.

وجاء قرار المحكمة بعد يوم من رصده الرجل وهو يحمل بندقية، مختبئا في أدغال ملعب الغولف الخاص بالرئيس الأميركي السابق في فلوريدا.

وحسب السلطات، فقد ألقي القبض على المسلح ويدعى ريان روث (58 عاما)، بعد نحو 40 دقيقة من محاولة الاغتيال، وهو يقود سيارته على الطريق السريع.

وتشمل التهم الأولية حيازة سلاح ناري كمجرم مدان، وحيازة سلاح ناري برقم تسلسلي غير معروف مما سيسمح للسلطات بإبقائه قيد الاحتجاز مع استمرار التحقيق.

من جهته، أعلن جهاز "الخدمة السرية" (الوكالة الأمنية الأميركية المسؤولة خصوصا عن حماية الشخصيات السياسية البارزة) الاثنين أنّ المشتبه بتنفيذه محاولة مفترضة لاغتيال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب والذي أوقف الأحد "لم يطلق النار".

وأضاف الجهاز أنّ "المشتبه به، الذي لم يكن الرئيس السابق في مرمى نظره، لم يطلق النار".

بدوره، قال قائد الشرطة المحليّة ريك برادشو "لم يكن المشتبه به على وشك إطلاق النار، وقد ألقينا القبض عليه وأحلناه إلى القضاء".

ووفقا للاستنتاجات التي تم التوصل إليها من خلال تتبّع هاتفه، فقد أمضى المشتبه به ما يقرب من 12 ساعة حول نادي الغولف الخاص بترامب قبل أن يتمّ رصده.

أما مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) فأكد أنه يتعامل مع حادثة "بالم بيتش" في فلوريدا باعتبارها محاولة اغتيال للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقال وكيل المكتب الفدرالي الخاص في ميامي جيفري فيلتري للصحفيين إن المحققين يواصلون تتبع تحركات المشتبه به خلال الشهر الحالي ويبحثون في نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي.

اتصال بايدن

من جانبه، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لا مكان للعنف السياسي في الولايات المتحدة.

وفي غمرة الانتقادات الموجهة إلى جهاز الخدمة السرية، قال الرئيس بايدن إن الجهاز المكلف بحماية الرؤساء ومرشحي الرئاسة وكبار الشخصيات في البلاد يحتاج إلى مزيد من الموارد، وحث بايدن الكونغرس على التحرك لتوفير ما يحتاجه الجهاز التابع لوزارة الأمن الداخلي.

أما ترامب فقال إن خطاب الرئيس بايدن ونائبته كامالا هاريس هو السبب وراء إطلاق النار عليه.

وفي حديث لقناة فوكس نيوز، أضاف ترامب أن المشتبه فيه تصرف بناء على لغة تحريضية للغاية صادرة عن الديمقراطيين، وأكد أن المشتبه فيه صدق خطاب بايدن وهاريس وتصرف بناء على ذلك.