تفاصيل وسيناريوهات محتملة لانفجار أجهزة اتصال حزب الله

تعرض الخريطة التفاعلية التي بثتها قناة الجزيرة تفاصيل أولية وسيناريوهات محتملة تتعلق بتفجير أجهزة الاتصال الخاصة بحزب الله اللبناني.

وقالت مصادر أمنية في وقت سابق إن المئات من عناصر حزب الله اللبناني أصيبوا بصورة بالغة اليوم الثلاثاء في جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي يستخدمونها.

وتحدثت الخريطة التفاعلية التي عرضها الزميل محمود الكن عن معلومات أولية تفيد بأن الجهاز الذي انفجر كان يُحمل سابقا من قبل عناصر حزب الله، وكان يُستخدم في دوائر مغلقة منذ سنوات، ورجح أن تكون الأجهزة محدّثة، والنظام الذي يتم فيه تفعيل الرسائل كان مستخدما منذ سنوات.

وأشارت الخريطة إلى احتمالات عدة للهجوم السيبراني، الأول يشير إليه خبراء بأنه تم أثناء عمليات التصنيع من طرف ثالث وضعت متفجرات شديدة الصغر لا تكفي للقتل لكنها تكفي للإصابة وتفجير الجهاز، ويتم تفعيل المتفجرات عبر استخدام ترددات معينة من طائرات مسيّرة، بحيث يتم التردد بشكل متناسق ولكافة الأجهزة على محيط جغرافي كبير.

أما الاحتمال الثاني فإن عمليات الاختراق تمت عبر ثغرة أمنية، لكن منتقدين لهذا الاحتمال يقولون إن بصمة المتتالية والمتزامنة لا ترجح هذا السيناريو.

وبحسب التقرير، يعود الحديث بشكل كبير عن موضوع الاختراق لأجهزة الطرد المركزية الإيرانية واستخدام فيروس "ستاكس نت" الذي كانت وظيفته الدخول إلى أجهزة الطرد المركزي والمبيت لفترة معينة في كامل غرفة التحكم.

يذكر أن وكالة رويترز نقلت عن مصادر أمنية تأكيدها إصابة أكثر من ألف شخص في لبنان في تفجير أجهزة اتصال محمولة.