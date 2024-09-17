"تحدثوا عن واقع السودان" حملة أطلقها "منبر المغردين السودانيين" من أجل تسليط الضوء على الأوضاع المأساوية في البلاد، بسبب الاقتتال المندلع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ نحو عامين.

وعبر تدوينة على منصة "إكس"، قال منبر المغردين السودانيين "ندعوكم للمشاركة معنا في الحملة لتسليط الضوء على الأوضاع في ظل الحرب التي تعصف بالسودان، ومعاناة ملايين المواطنين من النزوح والجوع وفقدان الأمل".

المغردين والمغردات ندعوكم للمشاركة معنا في حملة منبر المغردين السودانيين لتسليط الضوء على الأوضاع في ظل الحرب التي تعصف بالسودان.

الملايين يعانون من النزوح والجوع وفقدان الأمل. شاركونا بالتغريد بوسم #تحدثوا_عن_واقع_السودان يوم السبت 14 سبتمبر 2024م الساعة 8 مساءً بتوقيت #السودان pic.twitter.com/VTRBPrSsTU — منبر المغردين السودانيين (@SUDTwittForum) September 13, 2024

وبالفعل، شهدت الحملة تفاعلا كبيرا بين جمهور منصات التواصل، فقد طالب مغردون من خلال الوسم بتوحد كل أطياف الشعب السوداني من أجل إنهاء هذه الحرب، وإخماد نيرانها، بكل الطرق المشروعة.

وناشد آخرون جميع التنظيمات والمكونات للشعب بالداخل والخارج التنسيق مع ما وصفوها بالقوى المحبة للسلام والمتضامنة مع الشعب إقليميا ودوليا من أجل الضغط لوقف هذه الحرب فورا.

حسبنا الله ونعم الوكيل

حمى الضنك تفتك بمواطني ولاية الخرطوم ، ووفيات في شمبات وجنوب الحزام والبراري وغيرها من المناطق بالعاصمة

وكذلك انتشار للملاريا والتايفويد مع انعدام تام للعلاج.#تحدثوا_عن_واقع_السودان — hassan bakri‎ (@hassanbakri16) September 16, 2024

وحمّل ناشطون قوات الدعم السريع وعلى رأسها قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي) المسؤولية الكاملة عما يحدث للمواطن السوداني من مأساة وتشريد وجوع وبرد، وطالبوا الدول الداعمة للدعم السريع بوقف التمويل والدعم فورا لأنهم يشاركون في قتل المواطن السوداني وتجويعه وتشريده.

RSF’s commanders documenting their crimes by themselves, here appears UN-HCR plastic sheets . This after looted humanitarian convoys. pic.twitter.com/oY7OqjHe2N — Mini Minawi | مني اركو مناوي (@ArkoMinawi) September 16, 2024

وقال آخرون إن واقع البلاد يؤكد تماما أن السودان أصبح ساحة من التجارب التي يمارسها أصحاب النزاع والطامعون بالسلطة في قتل المواطن بأبشع الطرق بحثا عن السلطة.

ووجّه مغردون رسالة إلى من وصفوهم بدعاة الحرب وأبواق الفتنة والكراهية مجموعة من التساؤلات: "هل ارتويتم من معاناة الشعب؟ هل شعرتم بالراحة النفسية؟ هل أشبعتم رغباتكم الذاتية؟ إن لم يوقظ أنين المقهورين والمشردين واللاجئين والمظلومين والجوعى ضمائركم فأنتم شركاء في الظلم ولا خير فيكم".

ارفع صوتك

#تحدثوا_عن_واقع_السودان

بصدق ومصداقية وعكس ما يدور علي ارض الواقع يسهم بصورة كبيرة علي مخاطبة الضمير الانساني ليتهم يسمعون، معا من اجل وقف الحرب العبثية، معا من اجل عدم الافلات من المحاسبة والعقاب، الشعب أقوي والثورة السلمية مستمرة. pic.twitter.com/p7sg1kP6g2 — Amel f abueissa (@AbueissaAmel) September 15, 2024

وعبرت إحدى المتابعات عن رأيها من خلال تفاعلها مع الحملة بالقول "لا أدعم الجيش ولا الجنجويد وما أعيد تغريدة لأي مغرد أو مغردة داعم لأي من الطرفين لأن كليهما وجه لعملة واحدة.. أنا داعمة فقط لوقف الحرب ووقف معاناة المواطن".

واقع السودان الان:

خراب ودمار على طول وعرض البلاد دون مغيث او مستجيب لنداء العقل#تحدثوا_عن_واقع_السودان pic.twitter.com/Mr7S7meY9L — Gafer Ali (@gaferali) September 14, 2024

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن مسحا أجرته المنظمة مع السلطات السودانية، داخل مخيم زمزم في ولاية شمال دارفور خلال شهر سبتمبر/أيلول الحالي، كشف عن وضع غذائي كارثي يتدهور باستمرار.

وحسب المسح، فإنه من بين أكثر من 29 ألف طفل دون سن الخامسة شملهم المسح الأسبوع الماضي خلال حملة التطعيم في مخيم زمزم، تبينت إصابة 10.1% بسوء التغذية الحاد الشديد الذي يهدّد حياة المصابين و34.8% بسوء التغذية الحاد الشامل الذي يتطور إلى أشكال أكثر حدة من سوء التغذية إن لم يُعالَج بشكل فعال وفي الوقت المناسب.

ودعت أطباء بلا حدود الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الدولية التي تسهم في التفاوض على توسيع الوصول الإنساني للنظر في جميع الخيارات التي تتيح إيصال الطعام والإمدادات الأساسية في وقت سريع إلى المنطقة، وإن كان ذلك عن طريق الإنزال الجوي، وفقا للمنظمة.

وفي تقريرها عن الوضع المعيشي في إقليم النيل الأزرق، قالت "لجان مقاومة الدمازين" إن الإقليم يعيش كارثة إنسانية وأزمة معيشية حرجة جدا مع ندرة في معظم المواد التموينية الأساسية والأدوية المنقذة للحياة.

وأضافت لجان الدمازين، في منشورها عبر صفحتها بالفيسبوك، إنه منذ اقتحام واحتلال من وصفتهم بمليشيا الدعم السريع (الجنجويد) لمدينة سنجة وتمددها في مختلف محليات وقرى ولاية سنار وبالأخص التي تقع في الاتجاه الجنوبي والشرقي لسنار، فرضت المليشيا حصارا على إقليم النيل الأزرق بقطع الطريق القومي وكل الطرق والمداخل التي كان يتم من خلالها تزويد الإقليم بالمواد الغذائية والدوائية والمشتقات البترولية.