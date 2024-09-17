بايدن يهاتف ترامب وتفاصيل تتكشف عن منفذ محاولة الاغتيال

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن اتصل بسلفه مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب للاطمئنان عليه، بعد الحادثة التي "تبدو وكأنها محاولة اغتيال" ثانية ضده.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن السلطات الأميركية تلقت تحذيرات بشأن المسلح المشتبه به الذي كان يستهدف ترامب، مشيرة إلى أنه كان معروفا بأنه "محتال ومجنون"، وفق ضابطة سابقة في وكالة الاستخبارات الأميركية "سي آي إيه".

وأضافت أن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب تصرف بشكل مضطرب خلال سنواته كناشط مؤيد لأوكرانيا.

كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست -نقلا عن مسؤولين سابقين- أن جهاز "الخدمة السرية" (الوكالة الأمنية الأميركية المسؤولة عن حماية الشخصيات السياسية البارزة) حذرت ترامب منذ كان رئيسا من مخاطر ممارسة الغولف بملاعبه الخاصة، حيث كان عند وقوع ما يعتقد أنها "محاولة اغتيال" ثانية.

توجيه تهم

ووجهت محكمة فدرالية أمس الاثنين تهمًا للمشتبه به في محاولة اغتيال ترامب، بارتكاب جريمتين متعلقتين بالسلاح، في حين أكد جهاز "الخدمة السرية" أنه لم يطلق النار وأن الرئيس السابق "لم يكن في مرمى نظره".

وجاء قرار المحكمة بعد يوم من رصد الرجل وهو يحمل بندقية، مختبئا في أدغال ملعب الغولف الخاص بالرئيس الأميركي السابق في فلوريدا.

وحسب السلطات، فقد ألقي القبض على المسلح ويدعى ريان روث (58 عاما)، بعد نحو 40 دقيقة من "محاولة الاغتيال"، وهو يقود سيارته على الطريق السريع.

وتشمل التهم الأولية حيازة سلاح ناري كمجرم مدان، وحيازة سلاح ناري برقم تسلسلي غير معروف مما سيسمح للسلطات بإبقائه قيد الاحتجاز مع استمرار التحقيق.

بدوره، أكد مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أنه يتعامل مع حادثة "بالم بيتش" في فلوريدا باعتبارها محاولة اغتيال للرئيس الأميركي السابق.

وقال وكيل المكتب الفدرالي الخاص في ميامي جيفري فيلتري للصحفيين إن المحققين يواصلون تتبع تحركات المشتبه به خلال الشهر الحالي ويبحثون في نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي.

اتصال من بايدن

من ناحية أخرى، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن اتصل بترامب للاطمئنان عليه، وقال -في بيان- إن بايدن تمنى السلامة لترامب، معبرا عن "ارتياحه لكونه بخير".

وأوضح البيت الأبيض أن بايدن وترامب تبادلا "حديثا وديا" خلال الاتصال الهاتفي، فيما أعرب ترامب -في بيان- عن شكره لبايدن إزاء اتصاله للاطمئنان عليه، مبينا أنهما أجريا "مكالمة لطيفة للغاية".

يشار إلى أن المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب كان قد اتهم جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بالتحريض على اغتياله، بعد ورود أنباء عن تعرضه لإطلاق نار في محيطه بولاية فلوريدا خلال لعبه الغولف.

وقال ترامب إن المشتبه به في محاولة الاغتيال تصرّف بناء على لغة تحريضية للغاية صادرة عن الديمقراطيين.

وتعرض ترامب في 13 يوليو/تموز الماضي لمحاولة "اغتيال" أولى حيث أصيب بجرح طفيف في أذنه، عندما أطلق شاب النار باتجاهه أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا.