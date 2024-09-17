انفجارات وإطلاق نار في عاصمة مالي وحديث عن هجوم "متمردين"

أفاد تقرير للتلفزيون الرسمي في مالي بأن من وصفهم "بالمتمردين المسلحين" هاجموا مركز تدريب لقوات الدرك في العاصمة باماكو صباح اليوم الثلاثاء لكن الوضع بات الآن تحت السيطرة.

وقال الجيش المالي -في بيان نشره على صحفته في فيسبوك- إن "مجموعة إرهابية" حاولت التسلل إلى مركز تابع للدرك الوطني بجنوب باماكو، وإنه يواصل تمشيط المنطقة وتعقّب المجموعة مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة.

ودعا الجيش المواطنين إلى توخّي الحذر والالتزام بإجراءات الأمن والسلامة والابتعاد عن المنطقة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت منذ صباح اليوم صورا تظهر تصاعد الدخان من منطقة جنوب العاصمة باماكو بين نهر النيجر ومطار موديبو كيتا.

🇲🇱Mali🇲🇱 Since few hours, detonation and machine gun shots were heard in the #gendarmerie school of #Bamako. ➡️ Attacks hit directly the heart of @GoitaAssimi‘s security forces.#Sahel pic.twitter.com/ODAerWA9MI — Eugene Djoko (@EugeneDjoko) September 17, 2024

إطلاق نار

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن طلقات نارية متفاوتة الكثافة سمعت قرابة الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي تقطعتها انفجارات، بينما شوهد دخان أسود يتصاعد من منطقة قريبة من المطار.

كما أفادت مصادر محلية بأن أصوات انفجارات وإطلاق نار دوت في مناطق مختلفة بالعاصمة، دون أن يتضح مصدرها.

يشار إلى أن مالي دولة أفريقية فقيرة تواجه أنشطة جماعات انفصالية وتعاني منذ 2012 أزمة كبيرة متعددة الأبعاد، مع وقوع هجمات دامية تنفذها مجموعات مختلفة تابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، فضلا عن قطّاع الطرق والعصابات الإجرامية.

وشهدت البلاد انقلابين عسكريين في عامي 2020 و2021 على التوالي، تولى على إثرهما رئيس المجلس العسكري آسيمي غويتا رئاسة المرحلة الانتقالية في البلاد.