انفجارات وإطلاق نار في عاصمة مالي وحديث عن هجوم "متمردين"

أفاد تقرير للتلفزيون الرسمي في مالي بأن من وصفهم "بالمتمردين المسلحين" هاجموا مركز تدريب لقوات الدرك في العاصمة باماكو صباح اليوم الثلاثاء لكن الوضع بات الآن تحت السيطرة.

وقال الجيش المالي -في بيان نشره على صحفته في فيسبوك- إن "مجموعة إرهابية" حاولت التسلل إلى مركز تابع للدرك الوطني بجنوب باماكو، وإنه يواصل تمشيط المنطقة وتعقّب المجموعة مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة.

ودعا الجيش المواطنين إلى توخّي الحذر والالتزام بإجراءات الأمن والسلامة والابتعاد عن المنطقة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت منذ صباح اليوم صورا تظهر تصاعد الدخان من منطقة جنوب العاصمة باماكو بين نهر النيجر ومطار موديبو كيتا.

Since few hours, detonation and machine gun shots were heard in the #gendarmerie school of #Bamako.

