الهند تنتقد تصريحات لخامنئي بشأن اضطهادها للمسلمين

نددت الهند الاثنين بتعليقات صدرت عن المرشد الإيراني علي خامنئي بشأن معاملتها للمسلمين الذين تقول تقارير إنهم يتعرضون لاضطهاد وقمع ديني.

ووصفت الحكومة الهندية تصريحات خامنئي بأنها "غير مقبولة وتستند إلى معلومات خاطئة".

وكتب خامنئي في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين "لا يمكننا أن نعتبر أنفسنا مسلمين إذا نسينا المعاناة التي يعيشها المسلمون في ميانمار أو غزة أو الهند أو أي مكان آخر".

وردت وزارة الخارجية الهندية بأنها "تأسف بشدة" لهذه التعليقات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "تُنصح الدول التي تعلق على الأقليات أن تنظر إلى سجلها الخاص قبل الإدلاء بأي تصريحات حول الآخرين".

وتتمتع الدولتان بعلاقات قوية ووقّعتا عقدا مدته 10 سنوات في مايو/أيار لتطوير وتشغيل ميناء تشابهار الإيراني.

وتعمل الهند على تطوير ميناء تشابهار على الساحل الجنوبي الشرقي لإيران على طول خليج عمان ليتسنى لها نقل البضائع إلى إيران وأفغانستان ودول آسيا الوسطى، متجاوزة موانئ كراتشي وغوادر في باكستان المنافسة.

وسبق أن انتقد خامنئي الهند بشأن قضايا تتعلق بالمسلمين الهنود ومنطقة كشمير المضطربة ذات الأغلبية المسلمة.